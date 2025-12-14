IMPULSARÁ RICARDO GALLARDO PROYECTOS CULTURALES Y TURÍSTICOS PARA SAN LUIS

* El Gobierno del Estado proyecta un nuevo Museo del Tiempo y la renovación del parque acuático que abrirá en Semana Santa con 10 toboganes de última generación.

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, anunció proyectos para el 2026 en áreas que por décadas carecieron de apoyo de la herencia maldita, como la construcción de un nuevo Museo del Tiempo, la construcción de 120 nuevas escuelas y la transformación del antiguo Splash en un parque acuático renovado que contará con 10 toboganes de última generación.

El Gobernador del Estado detalló que el nuevo museo podría ubicarse en Soledad o en la capital y narrará la historia de San Luis Potosí, con espacios dedicados a la vida social de los años ochenta y noventa, lo que permitirá que las nuevas generaciones conozcan el pasado de la entidad y que visitantes nacionales y extranjeros descubran cómo ha evolucionado el Estado.

A la par de este importante proyecto Ricardo Gallardo confirmó la renovación y ampliación del Splash que contará con 12 hectáreas,10 toboganes de última generación, dos áreas infantiles y nuevas instalaciones diseñadas con estándares internacionales y una cuota de recuperación accesible; dijo que se proyecta la contratación de salvavidas y personal especializado lo que garantizará la seguridad del lugar.

Finalmente, el Mandatario subrayó que la educación seguirá siendo prioridad, con la construcción de 120 nuevas escuelas para el 2026, con lo que no solo privilegia la movilidad y las carreteras, sino también la formación de niñas, niños y jóvenes, y el fortalecimiento cultural y social de todas las regiones del Estado.