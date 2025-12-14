21.7 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

IMPULSARÁ RICARDO GALLARDO PROYECTOS CULTURALES Y TURÍSTICOS PARA SAN LUIS

By Redacción
92
domingo, diciembre 14, 2025

* El Gobierno del Estado proyecta un nuevo Museo del Tiempo y la renovación del parque acuático que abrirá en Semana Santa con 10 toboganes de última generación.

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, anunció proyectos para el 2026 en áreas que por décadas carecieron de apoyo de la herencia maldita, como la construcción de un nuevo Museo del Tiempo, la construcción de 120 nuevas escuelas y la transformación del antiguo Splash en un parque acuático renovado que contará con 10 toboganes de última generación.
El Gobernador del Estado detalló que el nuevo museo podría ubicarse en Soledad o en la capital y narrará la historia de San Luis Potosí, con espacios dedicados a la vida social de los años ochenta y noventa, lo que permitirá que las nuevas generaciones conozcan el pasado de la entidad y que visitantes nacionales y extranjeros descubran cómo ha evolucionado el Estado.
A la par de este importante proyecto Ricardo Gallardo confirmó la renovación y ampliación del Splash que contará con 12 hectáreas,10 toboganes de última generación, dos áreas infantiles y nuevas instalaciones diseñadas con estándares internacionales y una cuota de recuperación accesible; dijo que se proyecta la contratación de salvavidas y personal especializado lo que garantizará la seguridad del lugar.
Finalmente, el Mandatario subrayó que la educación seguirá siendo prioridad, con la construcción de 120 nuevas escuelas para el 2026, con lo que no solo privilegia la movilidad y las carreteras, sino también la formación de niñas, niños y jóvenes, y el fortalecimiento cultural y social de todas las regiones del Estado.

Artículo anterior
Gobierno de la Capital fortalece la limpieza en la Delegación Bocas
Artículo siguiente
ACCIONES INTEGRALES PARA FORTALECER ESPACIOS EDUCATIVOS SEGUROS
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.