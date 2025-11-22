IMPULSAN SISTEMA ACUAPÓNICO SUSTENTABLE EN SAN LUIS POTOSÍ

* El Gobierno del Estado, en colaboración con Cosecha Acuaponics y el CBTA 120, puso en marcha un proyecto que integra la crianza de peces y el cultivo de hortalizas.

Con el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, inició en San Luis Potosí la construcción de un nuevo proyecto de acuaponía impulsado por la asociación civil Cosecha Acuaponics, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) y el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 120 de Rioverde.

La iniciativa busca fortalecer la seguridad alimentaria en comunidades vulnerables mediante un sistema sostenible que combina la producción de peces y el cultivo de hortalizas.

Durante el arranque, el titular de la Sedarh, Jorge Luis Díaz Salinas, destacó que este proyecto refleja el compromiso del Gobierno Estatal que encabeza Ricardo Gallardo Cardona por impulsar tecnologías innovadoras que mejoren la autosuficiencia alimentaria y generen nuevas oportunidades económicas para las familias potosinas.

El sistema acuapónico contempla un invernadero con tanques para peces y áreas de cultivo, con capacidad para producir hasta 300 kilogramos de pescado al año. Además, trabajará en coordinación con el Centro de Investigación y Extensión Zona Media “El Balandrán” de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), donde se desarrollará un programa de tres años para transferir tecnología, capacitar a productores y asegurar la replicación del modelo en otras regiones.