IMPULSAN OBRAS QUE CONECTAN A TODO SAN LUIS

* La infraestructura avanza en las cuatro regiones del Estado con proyectos que fortalecen la movilidad, los servicios básicos y la calidad de vida de miles de familias.

El desarrollo de San Luis Potosí continúa consolidándose con obras de infraestructura que llegan por igual a los 59 municipios, impulsando un cambio que no se detiene. A lo largo de 2025, se han puesto en marcha acciones que fortalecen la conectividad, acercan servicios básicos y generan mejores condiciones de bienestar para las familias potosinas, como parte de una estrategia integral del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

En el Altiplano, destacan proyectos como la construcción de la calle Colón en Charcas, con pavimento de concreto hidráulico, redes de agua potable y drenaje, alumbrado público y señalética, beneficiando a más de 14 mil habitantes. En Venado, avanza la tercera etapa de la sectorización de la red de agua potable, una obra clave para garantizar un servicio más eficiente.

La Huasteca también registra avances significativos con la pavimentación de las calles Corregidora y Cuauhtémoc en Xilitla, así como la rehabilitación del camino Eje Xolol en municipios como Tancanhuitz, Tampamolón Corona, Tanquián de Escobedo, San Vicente Tancuayalab y Tamuín. A ello se suma la pavimentación de calles en Zaragoza, donde comunidades como La Esperanza contarán con mayor seguridad vial y movilidad. En cuatro años, esta dinámica de trabajo ha permitido concretar más obras y apoyos que en administraciones anteriores, consolidando un San Luis Potosí que avanza sin límites y con oportunidades para todas y todos.