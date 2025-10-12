17.3 C
IMPULSAN INCLUSIÓN LABORAL EN SAN LUIS POTOSÍ

By Redacción
sábado, octubre 11, 2025

* Empresas, asociaciones civiles y autoridades en Mabe Leiser, con el objetivo de fortalecer la cultura de inclusión en el ámbito laboral.

Para fortalecer sin límites la cultura de inclusión laboral en el Estado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) encabezó la Cuarta Reunión de la Red Nacional de Vinculación Laboral en las instalaciones de Mabe Leiser. Este evento reunió a empresas, organizaciones civiles y autoridades gubernamentales para compartir estrategias que impulsen oportunidades reales en apoyo a personas con discapacidad y adultos mayores.
Al respecto el titular de la STPS, Crisógono Sánchez Lara, dijo que en cumplimiento con la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona se eliminan barreras y se construyen entornos laborales más humanos, accesibles y equitativos. Afirmó que la inclusión laboral mejora la calidad de vida de quienes se integran al empleo formal y les brinda estabilidad, independencia económica y bienestar.
Agregó que la próxima Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables, el 16 de octubre, será una gran oportunidad para acercarse a más de 25 empresas.

