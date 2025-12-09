Impulsa IMSS SLP procuración multiorgánica y promueve cultura de donación

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí llamó a la población a adoptar la cultura de la donación de órganos y tejidos como un acto de empatía y solidaridad que transforma vidas.

La institución recordó que la posibilidad de donar órganos y tejidos trasplantables es amplia, incluyendo pulmón, corazón, riñón, hígado, páncreas, intestino, piel, córnea, médula ósea y hueso, siendo el riñón el órgano más trasplantado a nivel mundial.

Los trasplantes representan una alternativa que mejora la calidad de vida en padecimientos como insuficiencia renal, diabetes mellitus, queratocono, insuficiencia cardiaca, cirrosis, hepatitis fulminante y cáncer de hígado.

El IMSS destacó que la donación debe ser un acto altruista y voluntario, por lo que es fundamental expresar por escrito o de forma verbal la voluntad de donar.

Durante 2025, el IMSS San Luis Potosí ha reforzado su liderazgo estatal en procuración de órganos y tejidos, al registrar seis procuraciones multiorgánicas en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 50, gracias a la generosidad de familias donadoras.

Primera procuración: joven de 18 años; se procuraron riñones e hígado.

Segunda procuración: joven de 23 años; se procuró corazón.

Tercera procuración: hombre de 38 años; se beneficiaron más de 30 personas con riñones, tejido óseo, hígado y córneas enviados a unidades especializadas de Monterrey, Nuevo León, y Ciudad de México.

Cuarta procuración: mujer de 58 años; se obtuvieron riñones, tejido óseo y córneas.

Quinta procuración: joven de 17 años; más de 30 pacientes pediátricos fueron beneficiados con riñones, hígado y tejido musculoesquelético.

Sexta procuración: mujer de 47 años; se procuraron riñones.

El Instituto reconoció la labor del personal médico, de Enfermería, Trabajo Social, camillería y directivos, quienes realizan estos procedimientos con estricto apego a los protocolos médicos y éticos.

Asimismo, subrayó que cada familia donadora convierte el dolor en esperanza, permitiendo que decenas de personas recuperen la salud y la calidad de vida.

El IMSS reiteró el exhorto a la población a conversar en familia sobre la voluntad de donar órganos y tejidos; en caso de interesarse en ser persona donadora voluntaria, puede registrarse en: la página web del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), www.gob.mx/cenatra; o en la del Seguro Social, www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos.