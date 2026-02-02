IMPULSA GOBIERNO DEL ESTADO APOYO A POTOSINOS MIGRANTES EN MATEHUALA

• Personas mayores de 62 años que trabajaron en los Estados Unidos realizaron trámites para obtener su pensión.

Con el objetivo de apoyar sin límites a las personas mayores de 62 años que trabajaron en Estados Unidos por más de 10 años y cuentan con alta en el sistema de Seguridad Social de ese país, y siguiendo las indicaciones del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, se llevó a cabo en el municipio de Matehuala la inscripción y recepción de trámites para el programa de pensión y seguro social americanos, reflejando el cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí.

La jornada fue coordinada por el titular del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI), Luis Enrique Hernández Segura, y avalada por Juan Alejandro Guerrero Méndez, asistente consular de la Unidad de Beneficios Federales (FBU) de la Embajada de los Estados Unidos en México, lo que otorgó certeza y legalidad al programa permanente que durante 2025 ha beneficiado a más de 170 potosinas y potosinos.

Hernández Segura reconoció la colaboración del presidente municipal Raúl Ortega Rodríguez y destacó que estas acciones refrendan el compromiso del Gobierno del Estado con quienes entregaron años de trabajo en el vecino país del norte, y hoy reciben un justo reconocimiento económico; el programa continuará durante el año y las personas interesadas pueden solicitar información y citas al teléfono 444 812 69 34.