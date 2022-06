Implementa IMSS Extensión Hospitalaria para agilizar servicio en Urgencias y favorecer atención médica de pacientes

· Esta estrategia consiste en utilizar la infraestructura de los Centros de Atención Temporal (CAT) que fueron creados para atender COVID-19 e incrementar en 771 camas la capacidad instalada actual.

· Se brindará atención médica de hospitalización a pacientes estables para continuar su tratamiento y optimizar la cama hospitalaria para casos más graves.

· Las 20 unidades que serán reconvertidas se ubican en 15 estados del país y cuentan con personal médico, de enfermería, trabajo social, nutrición y otras áreas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementó a nivel nacional la estrategia de Unidades de Extensión Hospitalaria (UEH), con lo cual incrementará en 771 camas la capacidad instalada actual para brindar atención médica a pacientes estables o en recuperación, y permitir que las camas de los hospitales se utilicen para casos graves.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, señaló que Instituto construyó unidades de expansión hospitalaria para la atención de COVID-19, “no fueron temporales, carpas o esferas, sino que se hicieron en un modelo constructivo que permitirá que perduren por mucho tiempo”.

Refirió que estos espacios se están recuperando para la atención hospitalaria y para despresurizar algunas zonas de hospitales que tradicionalmente están saturadas.

“Esos anexos son idóneos para la hospitalización de pacientes de baja complejidad de Medicina Interna y Cirugía que requieren mínimos servicios de laboratorio, o que requieren terminar alguna estancia hospitalaria por la administración de algún medicamento”, indicó Zoé Robledo.

La estrategia de Unidades de Extensión Hospitalaria inició el 1 de junio y consiste en utilizar la infraestructura de los Centros de Atención Temporal (CAT) que fueron creados para atender a pacientes con COVID-19; el aprovechamiento de estos espacios permitirá agilizar los servicios de urgencias y mejorar la eficiencia del uso de las camas censables.

La Extensión Hospitalaria operará en 20 unidades ubicadas en las entidades de: Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas.

Además, se prevé agregar dos instalaciones más que están en Naucalpan, Estado de México, y Lindavista, en la Ciudad de México, con 40 camas cada una.

Los centros que ya están en operación son el Anexo del Hospital General Regional (HGR) No. 1 de Tijuana; el Anexo del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 26, y el Anexo de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 34, que están en Baja California Sur.

También, el Anexo de la Unidad de Cáncer de Mama, en Saltillo, y el Anexo a la UMF No. 89, en Monclova; el Anexo a la UMF No. 5, en Nuevo León; el estacionamiento del HGR No. 2 El Marqués, en Querétaro; el Anexo de la UMF No. 45, en San Luis Potosí, y el Anexo de la UMAA No. 199, en Tlalnepantla, Estado de México.

Asimismo, ya fueron reconvertidos el Anexo del HGZ No. 2 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; el Anexo del HGR No. 1 de Ciudad Obregón, Sonora; el Anexo de la UMF No. 6 Villas de San Alejandro, en Puebla; y el Anexo del HGZ No. 7 en Cuautla, Morelos.

Con los Anexos de Extensión Hospitalaria se logra tener un menor número de personal en los centros, la contratación de médicos generales, la factibilidad de reconversión para atención COVID-19 y equipo básico para la atención de pacientes.

Para su implementación, se efectuó la revisión de la infraestructura de las unidades, equipamiento y preparación para su posterior operación.

Los Anexos de Extensión Hospitalaria son un sitio idóneo para la hospitalización de pacientes de baja complejidad de urgencias, medicina interna y cirugía, que están estables y requieran mínimos servicios de laboratorio y auxiliares de gabinete, para terminar su estancia hospitalaria.

Estos centros operarán las 24 horas y contarán con 123 plazas: 20 de personal médico, 57 de enfermería y 46 más de áreas como trabajo social, nutrición; todas con equipo básico para la atención de pacientes y servicios mínimos de laboratorio.

También, se aplicará la Plataforma de Hospitalización del Ecosistema Digital en Salud (PHEDS), una herramienta tecnológica de apoyo al personal de salud que permite estandarizar los servicios, además, facilita el trabajo en equipo, optimiza y agiliza la ocupación de camas, evita la duplicidad de registros y proporciona mayor seguridad de la información.

Los anexos cuentan con protocolo y espacios para la atención de pacientes COVID-19 y el IMSS mantiene una vigilancia epidemiológica estricta, por lo que en cualquier momento se tiene la capacidad de reconvertir nuevamente los espacios para atender pacientes con la enfermedad.

