HOY TENEMOS UN SLP MÁS IGUALITARIO, DESTACA GOBERNADOR RICARDO GALLARDO EN SU MENSAJE DE FIN DE AÑO 

• Para 2023 impulsaremos nuevos proyectos para dar continuidad a la tarea de conducir a San Luis Potosí hacia la nueva era de progreso, afirmó el Mandatario Estatal

En su mensaje de para despedir este año y recibir el 2023, el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, reconoció a las y los potosinos por el gran trabajo que hicieron durante el 2022, para retomar juntos valores de la perseverancia, esfuerzo y empatía para construir un mejor porvenir, además destacó que hoy “tenemos un San Luis Potosí más igualitario”.

Destacó que en este último día del año se tiene la oportunidad de reflexionar sobre las cosas que se hicieron bien, las que se hicieron mal y sobre los cambios que deberán hacerse para ser mejores personas y mejores ciudadanos para el Estado.

“A un año de distancia, hoy tenemos un San Luis Potosí más igualitario, más sensible a las necesidades de quienes no tienen, de los que tienen y de quienes quieren más. Comprobamos que a todas y a todos nos va mejor si nos enfocamos en los mismos objetivos:

• Que en San Luis Potosí haya menos hambre, más salud y más tranquilidad.

• Que en San Luis Potosí tengamos más movilidad y más tiempo para estar con nuestras familias.

• Que tengamos un Estado próspero y competitivo, con empleos para todas y todos”.

El Gobernador potosino deseo a todas y todos disfrutar de la grata presencia de sus seres queridos, disfrutar la cena y brindar por las bendiciones recibidas y por las personas que ya no están con nosotros.

Afirmó que “nos espera un año 2023 lleno de retos. Usemos toda la fuerza, deseos y nuevos proyectos para emprender de nuevo la tarea de conducir a San Luis Potosí hacia la Nueva Era de progreso e igualdad.

Les abrazo. ¡Trabajemos desde ya, por una vida mejor, por un mejor San Luis!”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...