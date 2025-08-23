26.4 C
San Luis Potosí
ESTADO

HOTELES Y RESTAURANTES DE SAN LUIS POTOSÍ AUMENTAN INGRESOS Y PLANTILLA LABORAL

By Redacción
sábado, agosto 23, 2025

* Cifras de la Encuesta Mensual de Servicios del INEGI respalda el dinamismo económico sin límites que vive San Luis Potosí.

Resultado del dinamismo económico que mantiene San Luis Potosí desde el inicio de esta administración estatal, hoteles y restaurantes asentados en la entidad incrementaron sus ingresos y el número de trabajadores, 5.0 y 7.2 por ciento respectivamente, durante el periodo que comprende junio del 2024 y el mismo mes del presente año.
Lo anterior lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) al dar a conocer los resultados de su Encuesta Mensual de Servicios (EMS).
De acuerdo con el ejercicio estadístico de la dependencia federal en ese mismo lapso los ingresos de las empresas dedicadas a la información tuvieron una ligera disminución del 0.7 por ciento y su plantilla laboral se redujo 1.3 puntos porcentuales.
El incremento en los ingresos y la plantilla laboral de hoteles y restaurantes coloca a San Luis Potosí como una de las entidades más atractivas para invertir en sectores vinculados al turismo y avala los esfuerzos de la administración del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona por impulsar sin límites a este sector para convertirlo en una palanca del desarrollo económico potosino.

