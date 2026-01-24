HOTELES Y RESTAURANTES AUMENTAN INGRESOS Y PLANTILLA LABORAL EN SLP

• Cifras de la Encuesta Mensual de Servicios del INEGI respalda el dinamismo económico sin límites que vive San Luis Potosí.

Resultado del dinamismo económico que mantiene San Luis Potosí desde el inicio de esta administración estatal, hoteles y restaurantes asentados en la entidad incrementaron sus ingresos 6.3 por ciento, durante el periodo que comprende noviembre del 2024 y el mismo mes del 2025.

Lo anterior lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) al dar a conocer los resultados de su Encuesta Mensual de Servicios (EMS).

El incremento en los ingresos de hoteles y restaurantes coloca a San Luis Potosí como una de las entidades más atractivas para invertir en sectores vinculados al turismo y avala los esfuerzos de la administración del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona por impulsar sin límites a este sector para convertirlo en una palanca del desarrollo económico potosino.

Como parte de esa estrategia de promoción, San Luis Potosí forma parte destacada del pabellón México en la edición 2026 de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, España en la cual participan profesionales del sector turístico provenientes de más de 150 países.