HOTELEROS CELEBRAN DESIGNACIÓN DE SLP COMO SEDE DEL NACIONAL CHARRO 2026

* El Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de San Luis Potosí, Iván Chávez Sandoval destacó que el evento proyecta un incremento de hasta 50 por ciento en ocupación.

El Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del Estado de San Luis Potosí, Iván Chávez Sandoval, celebró la designación de San Luis Potosí como sede del LXXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro 2026, que consolida a la Entidad como uno de los destinos más importantes de México con el apoyo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Tras el anuncio que se dio durante la Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Charrería, celebrada en Aguascalientes, donde San Luis Potosí resultó electo, Chávez Sandoval destacó que será la tercera ocasión en los últimos años que el Estado reciba este evento, y resaltó que con las condiciones actuales y la infraestructura que tiene San Luis Potosí, se podrá tener aspirar hasta un 50 por ciento de incremento para más de 90 por ciento de ocupación durante este evento.

“Tenemos la infraestructura para competir con los grandes estados, y actualmente las inversiones que se han hecho en la conectividad terrestre, las nuevas rutas aéreas, atractivos turísticos, seguridad, lo veo competitivo, porque una infraestructura moderna nos permitirá obtener más eventos de esta naturaleza a nivel nacional e internacional”, agregó Chávez Sandoval.

Finalmente refrendó el compromiso del gremio para recibir nuevamente a miles de visitantes con la calidez y calidad que distinguen al Estado y continuar creciendo con este tipo de eventos que promueve el Gobernador Ricardo Gallardo.