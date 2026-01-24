“HEMOS REFORZADO LA ECONOMÍA DE LA CLASE MEDIA EN SAN LUIS”: RICARDO GALLARDO

• El Gobernador del Estado destacó los avances en infraestructura, conectividad aérea y seguridad, para consolidar un San Luis sin límites.

San Luis Potosí inicia el 2026 con crecimiento económico e infraestructura, destacó el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, al destacar que la administración ha fortalecido como nunca la economía de la clase media, con apoyo en útiles, mochilas, zapatos, atención médica, alimentación, placas, licencias, internet y transporte público y eventos gratuitos, que han permitido que las familias destinen más ingresos a mejorar sus hogares, ahorrar, viajar o adquirir vehículos.

El Jefe de Gobierno Estatal señaló que esta mejora en su economía ha generado nuevos desafíos en movilidad, por lo que adelantó que el 2026 será un año de grandes obras en las cuatro regiones del estado, como las laterales de la carretera 57, el puente de Circuito Potosí y Valle de los Fantasmas, la ampliación de la Ruta Alterna, carreteras regionales, caminos rurales y nuevas calles y avenidas que dan cuenta del cambio que se vive y se siente en la Entidad.

En materia de conectividad, el Gobernador anunció que San Luis Potosí establecerá nuevos vuelos a Chicago con Volaris y las rutas a Puebla y Guadalajara, la posibilidad de ampliación del Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga con una nueva pista, y el arranque del Aeropuerto de Tamuín, con inversión federal de 4 mil 500 millones de pesos, que potenciará a toda la Huasteca entre muchas obras más que su gobierno realizará este 2026.