22.7 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

“HEMOS REFORZADO LA ECONOMÍA DE LA CLASE MEDIA EN SAN LUIS”: RICARDO GALLARDO

By Redacción
107
spot_img
sábado, enero 24, 2026

• El Gobernador del Estado destacó los avances en infraestructura, conectividad aérea y seguridad, para consolidar un San Luis sin límites.

San Luis Potosí inicia el 2026 con crecimiento económico e infraestructura, destacó el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, al destacar que la administración ha fortalecido como nunca la economía de la clase media, con apoyo en útiles, mochilas, zapatos, atención médica, alimentación, placas, licencias, internet y transporte público y eventos gratuitos, que han permitido que las familias destinen más ingresos a mejorar sus hogares, ahorrar, viajar o adquirir vehículos.
El Jefe de Gobierno Estatal señaló que esta mejora en su economía ha generado nuevos desafíos en movilidad, por lo que adelantó que el 2026 será un año de grandes obras en las cuatro regiones del estado, como las laterales de la carretera 57, el puente de Circuito Potosí y Valle de los Fantasmas, la ampliación de la Ruta Alterna, carreteras regionales, caminos rurales y nuevas calles y avenidas que dan cuenta del cambio que se vive y se siente en la Entidad.
En materia de conectividad, el Gobernador anunció que San Luis Potosí establecerá nuevos vuelos a Chicago con Volaris y las rutas a Puebla y Guadalajara, la posibilidad de ampliación del Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga con una nueva pista, y el arranque del Aeropuerto de Tamuín, con inversión federal de 4 mil 500 millones de pesos, que potenciará a toda la Huasteca entre muchas obras más que su gobierno realizará este 2026.

Artículo anterior
AYUNTAMIENTO INVITA A VIVIR UN SAN VALENTÍN DIFERENTE EN LAS ESCUELAS DE SOLEDAD
Artículo siguiente
HOTELES Y RESTAURANTES AUMENTAN INGRESOS Y PLANTILLA LABORAL EN SLP
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.