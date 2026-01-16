HAY CONDICIONES MÁS FAVORABLES PARA LA INVERSIÓN EN SLP: CANACO

• El sector empresarial observa un entorno más competitivo y con buenas perspectivas para el 2026, con el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) en San Luis Potosí, Fernando Díaz de León, destacó que hoy San Luis Potosí cuenta con un entorno económico favorable, con el impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona a la atracción de inversiones, el fortalecimiento económico y las condiciones de seguridad y paz, lo que será una ventaja para la llegada de más inversiones nacionales y extranjeras.

Díaz de León subrayó que en materia de seguridad la Entidad ha tenido un importante avance e incluso ya se ubica entre las Entidades con menor índice de delitos dolosos, lo que brinda confianza para la instalación de nuevas empresas y para la continuidad de proyectos ya establecidos.

El dirigente empresarial consideró que 2026 será un año de grandes retos, pero dijo que el Estado se encuentra en una posición más equilibrada para enfrentarlos, y confió en que estas condiciones permitirán mantener y ampliar las operaciones de la industria potosina.

Asimismo, Fernando Díaz de León expresó su confianza en el trabajo del Gobernador Ricardo Gallardo para seguir impulsando políticas que fortalezcan la competitividad del estado y resaltó que desde el sector empresarial existe disposición para coordinar esfuerzos con el Gobierno del Estado, y apoyar las estrategias de crecimiento y seguir contribuyendo al desarrollo económico de San Luis Potosí.