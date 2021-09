Hallan toneladas de medicamentos caducos en tambos de residuos peligrosos en hospital de SLP

En el Hospital Central “Ignacio Morones Prieto”, San Luis Potosí, las nuevas autoridades médicas encontraron toneladas de medicamentos caducos dentro de tambos de residuos peligrosos.

“Aquí hay medicamentos caducados que son propiamente están en un proceso de reporte para que Cofepris levante las actas correspondientes. Estos son hallazgos de nosotros que vamos empezando en la administración”, dijo Jorge Aguilar, director Hospital Central “Ignacio Morones Prieto”, San Luis Potosí.

Los nuevos directivos del Hospital Central “Ignacio Morones Prieto”, San Luis Potosí, que tomaron posesión hace tres días, encontraron una tonelada y media de medicinas caducas dentro de tambos de 150 kilos, que permanecen en el área de almacenes de residuos peligrosos. Se trata, principalmente, de antibióticos, antiinflamatorios, y analgésicos. Las medicinas tendrían un costo de 10 millones de pesos.

“Hay una gran variedad de medicamentos, sí tomamos en cuenta que el hospital es muy grande y tiene diferentes áreas”, afirmó el director Aguilar.

El hallazgo de medicamentos caducos también se registró en otros hospitales y clínicas de las 7 jurisdicciones sanitarias del estado.Se estima que son 400 toneladas que se compraron durante la pasada administración del priista Juan Manuel Carreras.

“Cuando yo los vi, los detecté, me dio mucha tristeza ver que a mí me solicitaban urgente compras de algún analgésico, algún antibiótico y no había ni recursos, ni abasto. Encontramos medicamentos caducos del año 2018, 2019, 2020, 2021, y eso no es peor, no es todo. Tenemos una lista de medicamentos para el 2021, lo que resta del 2021 y del 2022 de caducación pronta”, detalló Daniel Acosta Díaz de León, secretario de Salud, San Luis Potosí.

En el Hospital Central de Especialidades de San Luis Potosí, también encontraron cinco tipos de medicamentos apócrifos o piratas que se estaban entregando a pacientes que seguían tratamientos con cáncer.

“Son cinco casos documentados por el Hospital Central. Hay medicamentos antirreumáticos, antibióticos, hay medicamentos oncológicos”, reiteró Díaz de León.

Hace unas semanas, la organización civil “ciudadanos observando” documentó con facturas que los medicamentos apócrifos del Hospital Central fueron comprados por adjudicación directa a empresas fantasma de San Luis Potosí, Guadalajara y Monterrey.

“Tenemos 4.7 millones de pesos de medicamentos concretamente apócrifos del producto Herceptin Trastuzumab. Es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de cáncer de mama o cáncer gástrico avanzado. Coinciden perfectamente los lotes que vienen en la alerta sanitaria con los que aparecen obviamente en las facturas que nosotros tenemos”, insistió José Guadalupe González, Ciudadanos Observando, San Luis Potosí.

No es la única situación grave que encontraron las nuevas autoridades en el Hospital Central. Hay equipo fuera de servicio u obsoleto. Instalaciones desgastadas, las camas y ropa hospitalaria son viejas y se tienen que estar remendando. El personal asegura que carece de lo básico.

“No tenemos termómetros digitales, no tenemos pilas de glucómetro, estuvimos la semana pasada solicitando pañales, que el familiar nos trajera pañales”, agregó Leticia Huerta, enfermera del Hospital Central Ignacio Morones, San Luis Potosí.

“No hay jeringas, no hay agujas, a veces no tenemos ni un vaso para proporcionarle un poquito de agua a los pacientes, ni una botellita de agua”, comentó Abigail Moreno, enfermera Hospital Central Ignacio Morones, San Luis Potosí

Al lado del Hospital Central, el gobierno de Juan Manuel Carreras construyó un nuevo edificio, con un costo de mil millones de pesos, que desde hace dos años se encuentra vacío sin funcionar. Se necesitan mil millones de pesos más para equiparlo.

