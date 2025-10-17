Habilita IMSS San Luis Potosí Centro de Acopio en apoyo a la población afectada por las recientes inundaciones

En solidaridad con la población que ha resultado afectada por las recientes inundaciones registradas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí instaló un Centro de Acopio para recolectar artículos de primera necesidad.

El Seguro Social, informa que el acopio se realizará del jueves 16 al martes 21 de octubre, en un horario de 09:00 a 15:00 horas, en las instalaciones de la Oficina de Representación Estatal, ubicadas en Cuauhtémoc No.255, colonia Moderna, en la capital potosina.

La dependencia destacó que la participación solidaria de la ciudadanía y del personal del Instituto es fundamental para brindar apoyo a las familias que enfrentan esta situación de emergencia.

El material que se estará recibiendo incluye:

Artículos de higiene personal

Alimentos no perecederos

Agua embotellada

Artículos de limpieza

“Invitamos a la población a sumarse a esta causa solidaria. Cada aporte representa una ayuda significativa para quienes hoy más lo necesitan”.

El IMSS San Luis Potosí reafirma su compromiso social y humanitario de acompañar a las personas que requieren apoyo en el momento de la contingencia promoviendo la unión y la empatía entre la sociedad.