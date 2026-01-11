12 C
San Luis Potosí
GUARDIA CIVIL ESTATAL REPORTA LISTO DISPOSITIVO DE REGRESO A CLASES

By Redacción
domingo, enero 11, 2026

* Este lunes la corporación estatal, reforzará la vigilancia y el apoyo vial en los centros educativos en ambos turnos de los 59 municipios

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), a través de la Guardia Civil Estatal, desplegará desde tempranas horas del lunes 12 de enero operativos de prevención, proximidad social y seguridad en las cuatro regiones de San Luis Potosí, con el objetivo de garantizar la paz y tranquilidad durante el regreso a clases tras el receso vacacional decembrino, en cumplimiento con la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Esta acción forma parte de una estrategia coordinada con la Secretaría de Educación del Estado (SEGE), que reportó el regreso de más de 530 mil estudiantes de educación básica. Más de mil elementos de la Guardia Civil Estatal estarán distribuidos estratégicamente en puntos clave para apoyar a la División Caminos y prevenir congestionamientos alrededor de las más de 8 mil escuelas del estado.
En zonas con mayor tráfico, la sección de motociclistas facilitará la movilidad, mientras que la presencia permanente del personal permitirá atender cualquier eventualidad durante la jornada escolar, mejorando la circulación y la seguridad en los horarios de entrada y salida. Con estas acciones, San Luis Potosí reafirma su compromiso con la seguridad y el orden público, garantizando un inicio de ciclo escolar seguro y ordenado.

