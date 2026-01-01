GUARDIA CIVIL ESTATAL MANTIENE UN ESTADO SEGURO PARA LAS FAMILIAS POTOSINAS

Como resultado de los operativos permanentes de vigilancia, prevención y disuasión del delito, implementados en distintos puntos del estado, se detuvo a 17 personas por su presunta participación en diversos hechos que perturban el orden y la paz potosina, derivado de diversas intervenciones realizadas conforme a los protocolos establecidos y en estricto apego a la ley.

Del total de las personas aseguradas, 12 fueron detenidas por posesión de estupefacientes . Asimismo, dos personas fueron aseguradas por violencia familiar, una persona por el delito de robo, una por delitos contra la seguridad y tránsito, además de una persona por conducir vehículo con reporte de robo vigente.

Gracias a las acciones de inteligencia La Guardia Civil Estatal logró además el aseguramiento siete dosis de cristal, 265 gramos de marihuana y cinco cartuchos útiles.

Además como resultados del operativo “cohetón” implementado en todo el estado potosino se logró el aseguramiento de 256 Kg de pirotecnia, misma que no contaba con los permisos ni las medidas de seguridad pertinentes para su debido manejo, poniendo el riesgo a la ciudadanía.

Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral de seguridad, orientada a fortalecer el orden público, inhibir conductas delictivas y atender de manera oportuna los reportes de la ciudadanía. Finalmente, se reiteró el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada y constante para salvaguardar la integridad y el bienestar de la población.