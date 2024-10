XANTOLO PRESENTE EN DESFILE ARTS IN THE DARK EN CHICAGO

• La festividad de Xantolo se presenta ante cientos de mexicanos radicados en Chicago y extranjeros

El Baile de los Matlachines, una danza llena de historia y espiritualidad que simboliza la conexión entre lo terrenal y lo divino; así como el destape de los Huehues, figuras emblemáticas del Xantolo, estuvieron presentes en el desfile LUMA8 Arts in the Dark, en Chicago, Illinois, donde cautivaron a mexicanos radicados en esta ciudad de Estados Unidos y a extranjeros.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Cultura (Secult), Mario García Valdés, quien agregó que en cumplimiento con la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona y como parte de las actividades del programa cultural, Xantolo se vive en Chicago se preservan la cultura, tradiciones y festividades del Día de Muertos, además de que se brinda más apoyo a paisanos potosinos al estrechar lazos culturales y acercarles las tradiciones que son parte de sus raíces.

Dijo que el desfile Arts In the Dark reúne a instituciones de renombre mundial; célebres organizaciones culturales de Chicago; importantes programas para jóvenes y artistas aspirantes de todos los ámbitos, que cada año deleita a una audiencia de 60 mil personas con carrozas únicas marionetas y actuaciones creativas todo ello con la histórica Steve Street como telón de fondo.

Dijo que esta es una gran oportunidad para que el próximo año lleguen a San Luis Potosí miles de visitantes extranjeros motivados a por las costumbres y tradiciones de la riqueza cultural de la Huasteca potosina.