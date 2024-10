XANTOLO CRUZA FRONTERAS Y PROYECTA A SLP A NIVEL MUNDIAL: RICARDO GALLARDO

• Los festivales de Xantolo en Chicago y en San Luis Potosí, promoverán al Estado en todo el mundo por su riqueza cultural y sus tradiciones centenarias

Con más de 150 actividades culturales, que invitan a descubrir y unirse a la festividad del Día de Muertos en la Huasteca potosina, el Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, presentó este martes los programas de Xantolo en Chicago y Xantolo en tu Ciudad, que promueven y resguardan la riqueza cultural y las tradiciones centenarias potosinas, con su misticismo, expresiones artísticas y gastronomía.

Acompañado de las comparsas de Huehues, el Mandatario Estatal detalló que Xantolo en Chicago, Illinois, será del 18 al 20 de octubre, en alianza con el Museo Nacional de Arte Mexicano y la organización ‘Arts in the Dark’, y abrirá un puente entre comunidades, al preservar la memoria cultural de San Luis Potosí y posicionarlo como un destino de interés por la difusión y protección de raíces culturales, mientras que en la capital potosina las actividades serán del 25 al 27 de octubre.

“Queremos poner a San Luis Potosí y Xantolo en todo el mundo”, expresó Ricardo Gallardo quien agregó que el próximo año, el festival estará en París y Europa, y después en Asia, y adelantó que se hará oficial la suspensión de clases del 30 de octubre al 2 de noviembre en el Estado, para que niñas, niños, jóvenes conozcan las tradiciones y participen de las actividades.

Entre las principales actividades en Chicago, el Gobierno del Estado programó un conversatorio sobre la tradición del Día de Muertos, un taller sobre la cocina de las ofrendas de Xantolo, y la presentación de comparsas de la Huasteca, tanto en las instalaciones del museo, en el desfile público ‘Arts in the Dark’, como en el restaurante Mi Tierra.

Por su parte, la agenda de Xantolo en tu Ciudad incluye un ritual de apertura en la plaza de Armas, la instalación de un altar monumental y presentaciones de comparsas tradicionales el 25 de octubre, lo que se complementará con charlas académicas, conferencias y el Magno Desfile el sábado 26 de octubre, con la participación de Puebla y Colombia, Estado y país invitados, a las 16:00 horas sobre la avenida Venustiano Carranza, entre muchas otras actividades.