Vehículos en desuso de gobierno se prestarán a municipios para vigilancia

Gobierno del Estado recuperó 300 vehículos de dependencias estatales, los cuales se darán en comodato a corporaciones municipales para reforzar estrategia de prevención del delito.

Hay en San Luis Potosí, 8 ayuntamientos sin elementos, sin armas y sin patrullas, señala el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Acciones de seguridad pública es la labor a favor de la ciudadanía que todos los niveles de gobierno deben anteponer, priorizar y garantizar, dijo el Mandatario Estatal, Ricardo Gallardo Cardona a las y los 58 presidentes municipales de San Luis Potosí, al asegurar que el nuevo Gobierno ofrecerá apoyo en capacitación, profesionalización, e incluso en flotilla vehicular para fortalecer sus corporaciones policiacas.

Durante la primera Mesa Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad con la totalidad de ayuntamientos, el jefe del Ejecutivo reprochó que haya municipios cuyos policías no cuentan con los exámenes de control y confianza, lo cual es preocupante; no obstante, es mucho más alarmante que haya ocho ediles que no se estén ocupando ante la falta de agentes policiacos, armamento y unidades operativas, “quienes, algunos ni si quiera están en esta reunión”.

Puntualizó que en esta administración estatal hay un cambio de fondo en la atención de la seguridad y combate del crimen, por ello se les brindará a las y los policías municipales descuentos de hasta un 40 por ciento en la aplicación del examen de control y confianza, y se dispone de un parque vehicular de hasta 300 vehículos diversos y en buenas condiciones mecánicas para que las y los alcaldes los utilicen en su estrategia de prevención del delito.

“Recuperamos 300 vehículos de las dependencias que se darán en comodato a los municipios siempre y cuando se cumplan dos cosas: que los vehículos se balicen y se usen como patrullas para mejorar la seguridad y que cada año se revise su funcionamiento”, subrayó.

Gallardo Cardona hizo énfasis en que son los municipios el primer contacto con la población, por lo tanto, trabajar en su protección es una responsabilidad jurídica inherente. Instó a las y los ediles a contratar más policías, prepararlos y actualizarlos en capacitación constante, ya que ello coadyuvará a tener más apoyo de la Federación y, por ende, a augurar un entorno social de paz para su ciudadanía que les favorecerá política y gubernamentalmente.

Por último, reconoció el interés mostrado de 10 ayuntamientos para llevar a cabo la aplicación de exámenes de control y confianza a sus policías, lo cual demuestra la voluntad para construir un municipio seguro para sus habitantes en concordancia con el Gobierno estatal.

