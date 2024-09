TRES AÑOS TOCANDO EL CORAZÓN DE LAS Y LOS POTOSINOS

* Desde Matehuala, el Gobernador potosino presentó su Tercer Informe de Resultados y convocó a la ciudadanía a mantenerse unida para seguir transformando al Estado

Hoy San Luis Potosí se ubica entre las 10 entidades con mayor dinamismo económico, Inversión Extrajera Directa (IED), volumen de exportación y mejor percepción salarial promedio diaria; ocupa la décimo segunda posición nacional con la mayor reducción de delitos en un año y posee nuevas fortalezas, entre ellas, 12 carreteras rehabilitadas, tres nuevos puentes vehiculares, la Arena Potosí y el sistema de transporte Metrored.

Así lo expresó el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, en su Tercer Informe de Resultados, ante más de 12 mil potosinas y potosinos de las cuatro regiones del Estado que se dieron cita en el parque Las Camelias, en Matehuala, desde donde exhortó a todas y todos los potosinos a unirse a favor de desarrollo del Estado.

El formato del informe estuvo alejado de la parafernalia que definió el viejo ejercicio del poder, mientras que la veracidad de los avances estuvo avalada por reportes de instituciones federales y por los emotivos testimonios de beneficiarios directos de las acciones del Gobierno, expresados a través del documental tipo streaming “Un Viaje al Corazón del Potosí”, trasmitido al inicio del evento.

Entre los personajes que dieron fe de lo informado por el Gobernador destacan dos alumnas de bachillerato que tras ser capacitadas en Alemania regresaron con contratos laborales en la BMW; un joven que al recibir rehabilitación y órtesis pudo retomar su vida; un adulto mayor que encontró en la Casa de Todos, antigua mansión de la herencia maldita, atención y cariño.

También testimoniaron los avances de este tercer año de Gobierno un hombre que encontró en el sistema Metrored una oportunidad de empleo; una pareja que pudo cumplir su sueño de adoptar un bebé y de un matrimonio cuyo menor hijo recobró la salud porque el Gobierno retomó las endoscopías cerebrales que los gobiernos de la herencia maldita suspendieron hace treinta años.

Gallardo Cardona refirió que el objetivo de su Gobierno es cambiar para bien la vida de las y los potosinos, a través de las obras y acciones que permitan un desarrollo equilibrado de las cuatro zonas del Estado. En este punto se comprometió a construir el puente vehicular que desde hace décadas demandan los habitantes de las comunidades de Tlalixco y Zapotitla, en Tamazunchale.

Luego de reiterar su convocatoria a la unidad a favor de desarrollo del Estado, Gallardo Cardona dijo que en el San Luis Potosí de hoy ya no hay cabida para viejos grupos políticos que sólo dañaron al pueblo: “esos grupos ya no representan a la ciudadanía, ni son capaces de contribuir al cumplimiento de sus sueños”.

Obras educativas, culturales y recreativas en el Altiplano; calles y avenidas en la región Media; infraestructura a favor de grupos vulnerables, parques y caminos en la Huasteca; así como infraestructura urbana que en 30 años no se construyó en el Centro; fueron los avances más destacados del Tercer Informe de Resultados.

Acompañaron al Gobernador Gallardo Cardona su esposa, la senadora Ruth González Silva; senadores; gobernadores; diputados federales; así como legisladores locales, alcaldes, funcionarios federales, estatales, autoridades educativas y ciudadanos de las cuatro regiones, incluyendo a quienes rindieron su testimonio en el documental “Un Viaje al Corazón del Potosí”.