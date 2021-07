Tras incremento de contagios, cubrebocas y vacuna ofrecen protección a la población: SS

· Este día 269 nuevos casos y 3 decesos; letalidad continúa a la baja, con 8.41 decesos por cada 100 casos.

· Arranca vacunación de 30 años y más en 16 municipios del interior del estado.

· El virus está circulando activamente en 36 municipios la entidad.

Durante la rueda de prensa diaria virtual del Comité Estatal para la Seguridad en Salud (CESS), se dio a conocer que a nivel nacional hay un gran incremento de casos a un promedio de 15 mil diarios, y en San Luis Potosí la última semana el promedio fue de 178 contagios, lo que significó 83 por ciento de incremento respecto a la semana inmediata anterior.

Al respecto, el Secretario de Salud dijo que San Luis Potosí transita por una etapa de contagios importante, en la que el uso de cubrebocas y la vacuna ofrecen protección, “cerramos la semana previa a la anterior con 97 casos en promedio y la última con 187, a mayor número de casos mayor carga viral, se incrementan portadores asintomáticos y pre-sintomáticos, se incrementan los riesgos y debemos reforzar los protocolos sanitarios”.

Además, se informó que en esta semana arranca el periodo de vacunación para población de 30 años y más en 16 municipios, y se destacó la importancia de seguir avanzando en este proceso y seguir reforzando las medidas de prevención.

La Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) insistió en evitar acudir a espacios donde no se respeten aforos y no se establezca el uso obligatorio de cubrebocas, así como no realizar reuniones sociales y familiares, con el fin de no regresar a semáforo color naranja porque habría restricciones sociales y económicas.

Este día, se presentaron 269 nuevos casos para llegar a 68 mil 136 confirmados de 204 mil 113 personas estudiadas; se han descartado 135 mil 212 personas y la cifra de pendientes de estudio es de 765 sospechosas. Los decesos subieron a 5 mil 732 con un índice de letalidad que continúa bajando, este día con 8.41% decesos por cada 100 casos.

Los 3 decesos de este día son 2 hombres y 1 mujer, todos con residencia de la capital y con factores concomitantes como obesidad, edad, diabetes y enfermedad pulmonar crónica.

Se encuentran 109 personas enfermas hospitalizadas: 50 estables, 49 graves y 10 intubadas; la ocupación hospitalaria de pacientes Covid sin necesidad de ventilador se encuentra en 18 por ciento de ocupación, mientras que en pacientes con necesidad de ventilador se ubicó en 5 por ciento.

