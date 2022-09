Trabajo en conjunto rinde frutos en el primer año de gobierno de RGC: Juan Manuel Navarro

• Gracias a la sinergia con el titular del Ejecutivo Estatal, se han logrado obtener resultados que favorecen directamente a las familias potosinas, afirmó el legislador

El diputado federal por el segundo distrito del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan Manuel Navarro Muñiz, informó que, desde el Congreso de la Unión, se continuará con la ardua labor de destinar los recursos necesarios para fortalecer la transformación de San Luis Potosí y de esta manera seguir haciendo mancuerna con el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona.

Navarro Muñiz, externó que, gracias a la apertura y sinergia con el Titular del Ejecutivo Estatal, se han logrado obtener muchos buenos resultados, que favorecen directamente a las familias potosinas.

“Hemos logrado una importante sinergia con el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, ya que, desde el Congreso de La Unión, hemos trabajado para que se aprueben los recursos necesarios que han logrado cambiar a San Luis Potosí, han sido muchas las obras a inicio de este Gobierno del cambio, que han beneficiado a los ciudadanos potosinos, hemos logrado en un año lo que muchos gobiernos de anteriores administraciones no pudieron lograr en seis, pero no solo eso, seguiremos apoyando al Gobernador Gallardo para que esto no pare y la transformación sea continua”, expresó el legislador.

El diputado federal destacó que, entre las obras de alto impacto en San Luis Potosí, han sido la modernización del Circuito Potosí, donde se invirtieron cantidades nunca antes vistas para su rehabilitación integral, siendo de las vialidades principales de la zona metropolitana, habían sido décadas de olvido por gobiernos anteriores, ahora se ha logrado iluminar en su mayoría este importante circuito, se logró rehabilitar la carpeta asfáltica, señalización, nuevos puentes peatonales que brindan a la ciudadanía más seguridad y movilidad.

En otro aspecto, destacó que, gracias a la preocupación del Gobernador, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, se realizará una relevante inversión para encofrar los canalones de aguas negras que atraviesan la cabecera municipal, ya que estos han sido un enorme foco de infección para las familias que viven en la zona, además de modernizar vialidades y la promesa de impulsar la construcción de parques lineales que darán un espacio recreativo para las familias soledenses.

“Estamos viendo y viviendo una época sin precedentes en la modernización del Estado, inversiones que otros gobiernos nunca trabajaron por hacerla realidad, el Gobierno del cambio es una realidad, tenemos como principal objetivo acabar con los remanentes de la llamada ‘herencia maldita’, que tanto daño y por tantos años saquearon a los potosinos”, dijo y agregó que este ha sido un gran año de cambios y beneficios para los potosinos, pero que aún falta mucho, pues San Luis Potosí debe ser un ejemplo a nivel nacional de desarrollo y el más importante centro estratégico, económico y turístico del centro del país.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...