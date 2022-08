Tierra Nueva ya ve la luz con Ricardo Gallardo

Alcalde enumera problemas que le dejó la “herencia maldita” y destaca los apoyos del Gobierno del cambio

El municipio de Tierra Nueva ya ve la luz con el Gobierno del cambio que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, sostuvo el alcalde Rubén Rodríguez, durante la gira de trabajo que realizó el Mandatario Estatal para entregar apoyos escolares y arrancar obras de pavimentación, como parte del programa de rescate de vialidades de las cuatro regiones del Estado.

El alcalde de Tierra Nueva enumeró los problemas que los gobiernos de la “herencia maldita” dejaron en el municipio, al simular obras y apoyos para los habitantes, mismos que nunca se reflejaron y que les sirvió de pretexto para saquear al ayuntamiento.

“Nos dejaron una ‘herencia maldita’ en Tierra Nueva, calles fantasmas que se inauguraron, pero jamás se hicieron, una potabilizadora de agua que no funciona y muchas otras acciones que simularon los gobiernos irresponsables que no tuvieron la voluntad ni la autoridad, pero el día de hoy señor Gobernador, Tierra Nueva ve la luz con su Gobierno”, dijo el alcalde.

El edil celebró la entrega de más de dos mil becas alimentarias junto a los miles de paquetes escolares y pares de zapatos que ayudarán a resarcir la condición de precariedad que afrontan las familias de Tierra Nueva, mismas que hoy ya notan el cambio.

Rubén Rodríguez expresó a nombre de las y los habitantes de Tierra Nueva, el agradecimiento al trabajo sensible del Gobernador Ricardo Gallardo, ya que después de muchos años, el municipio finalmente es testigo de una transformación con el arranque de obras de infraestructura que ayudarán significativamente a las comunidades más alejadas mediante la construcción de nuevos caminos.

