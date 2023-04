Son muchas las coincidencias con el Gobierno de AMLO: Ricardo Gallardo

• Estamos convencidos de que el gran mal del país, la corrupción, debe ser erradicada del poder público, afirmó el Gobernador de San Luis Potosí

Previo a su viaje a Alemania, donde comenzará una gira de trabajo este lunes, el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, destacó los buenos resultados de la pasada visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con quien dijo, existen muchas coincidencias en la forma de gobernar.

Gallardo Cardona refirió parte del discurso de López Obrador en el evento del Plan de Salud IMSS Bienestar, donde se refirió a la corrupción y cómo, al combatirla, el Estado puede liberar fondos para generar desarrollo y bienestar.

En su discurso, López Obrador dijo: “nos funcionó la fórmula de no permitir la corrupción, nos ha permitido utilizar mucho dinero, dicen, ‘de dónde sale tanto dinero’, es que era muchísimo lo que se robaban, entonces la corrupción no solo hay que combatirla por razones de índole moral, sino porque es la manera de liberar fondos”.

Al respecto, Gallardo Cardona detalló que, en el caso de San Luis Potosí, no solo ha sido combatida la corrupción, sino los excesos y abusos provocados por los gobiernos de la herencia maldita, como los altos sueldos y las prebendas desproporcionadas a la alta burocracia.

“Estamos convencidos de que el gran mal del país, la corrupción, debe ser erradicada del poder público”, enfatizó Gallardo Cardona, y agregó que en San Luis Potosí existen procesos abiertos contra exfuncionarios que abusaron de su posición para enriquecerse y dañar al Estado.

“Las medidas que hemos tomado nos han permitido seguirle el paso al Gobierno Federal, podemos avanzar con la federalización del sistema de salud y apoyar en el programa para entregar becas a personas con alguna discapacidad, en infraestructura también estamos poniendo lo que nos toca y vamos a entregar buenas cuentas”, concluyó.

Share this: Twitter

Facebook