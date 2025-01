SLP FORTALECE EL TURISMO REGIONAL CON LA ALIANZA CENTRO-OCCIDETE

* San Luis Potosí reafirma su compromiso con el desarrollo turístico sostenible

En un esfuerzo histórico por consolidar el turismo en el corazón de México, San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Turismo (Sectur), participó en la firma de la Alianza Centro-Occidente junto con sus homólogos de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas y Jalisco. Este trascendental evento se llevó a cabo en el Viñedo Campo Real, en Trancoso, Zacatecas.

La titular de la dependencia, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría dijo que durante el evento, se realizaron mesas de trabajo en las que se presentó la propuesta de campaña de experiencias turísticas rumbo a la Feria Internacional de Turismo en Madrid (Fitur) 2025, así como las iniciativas que la región llevará al Tianguis Turístico 2025 en Tijuana, Baja California. Este enfoque estratégico busca proyectar a la Alianza Centro-Occidente como un referente en turismo sostenible e integrado, posicionándola en los principales mercados turísticos del mundo.

La alianza tiene como objetivo unir esfuerzos para promocionar y fortalecer el turismo regional a través de una campaña conjunta de experiencias turísticas, destacando la riqueza cultural, gastronómica y natural de las seis entidades que la conforman. Con esta estrategia, se busca no solo incrementar el flujo de visitantes, sino también beneficiar directamente a los prestadores de servicios turísticos, generando un impacto positivo en la economía local.

Con el respaldo del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona “San Luis Potosí reafirma el compromiso de impulsar el turismo como un motor clave para el desarrollo económico y social. Avanzando hacia un futuro en el que el turismo sostenible y competitivo sea una realidad en todo el corazón de México”, expresó la titular de Sectur, Yolanda Cepeda.

Esta iniciativa no solo potenciará nuestros parajes, ruta del vino, mezcal y destinos turísticos, sino que beneficiará directamente a los prestadores de servicios locales, llevando desarrollo económico a nuestras comunidades, tal como sucedió al ser anfitriones de un evento de talla internacional como el México Selection by CMB. Uno de los proyectos que están por iniciar y que tendrá un gran impacto gracias a esta alianza es la Ruta de las Haciendas y Religiosas en la región Centro de nuestro Estado.

Con esta acción, San Luis Potosí reafirma su compromiso con el desarrollo turístico sostenible y la generación de oportunidades para las familias potosinas.