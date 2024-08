SGG INICIA MESA DE DIÁLOGO CON TAXIS Y CONDUCTORES DE PLATAFORMA

• Garantizada la paz y tranquilidad a las familias de la zona metropolitana

La Secretaría General de Gobierno del Estado de San Luis Potosí (SGG), estableció una mesa de diálogo y refrendó que no habrá nadie por encima de la ley.

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, dijo que las diferentes dependencias brindaron atención inmediata a los conductores de plataformas y taxistas que la tarde de este martes incurrieron en conatos de violencia en algunas avenidas de la zona metropolitana.

La SGG, a través de la subsecretaría de Gobierno y de su titular, Jorge Vega Arroyo, acudió al lugar de los hechos donde el funcionario estatal afirmó que no habrá nadie por encima de la ley y no se permitirá que se incurra en actos de ilegalidad.

Agregó que desde este mismo martes se inició el diálogo con el grupo de inconformes y reiteró a la población que debe estar tranquila y tener la seguridad, que el Gobierno del Estado aplicará la ley y se mantendrá el orden social en este caso.

