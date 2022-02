Secretaría de finanzas atiende a 2 mil potosinos en día inhábil

Con personal de confianza, se brindaron 2 mil citas agendadas con anticipación en oficinas recaudadoras de todo el Estado.

Con el objetivo de que la ciudadanía potosina tenga acceso a la prestación de diversos servicios en oficinas recaudadoras aún en día inhábil, la Secretaría de Finanzas atendió este lunes 7 de febrero poco más de dos mil citas programadas para la expedición de licencias y entrega de placas gratuitas.

Las oficinas recaudadoras trabajaron principalmente con personal de honorarios y de confianza, respetando los derechos de las y los trabajadores sindicalizados, que no acudieron a laborar este día por considerarse de asueto.

Esta acción de brindar servicio a la población aún en día inhábil no tiene precedente en el Gobierno estatal, ya que las administraciones anteriores no acudían a laborar en estos días de asueto y dejaban a las y los contribuyentes que no pueden acudir en días hábiles sin acceso a los beneficios de los programas gubernamentales.

Cabe destacar que la Secretaría de Finanzas elaboró de manera previa un esquema de atención, de tal manera que el servicio no se detuviera y con el personal de confianza se hizo entrega de licencias y placas gratuitas a quienes ya tenían programada su cita a través del sistema en la página web de la dependencia.

Algunos contribuyentes reconocieron que se percibe una manera distinta de trabajar en esta administración, resaltando que hay un cambio notorio ya que incluso tenían duda de si la cita programada iba a respetarse, lo que constataron al ver abiertas las oficinas y recibir la atención inmediata y adecuada.

