Se incrementa hospitalización en personas de 40 a 60 años no vacunadas: SSA

· Antes de la vacunación fallecían 8 de cada 100 enfermos; la cifra actual está en 2 de cada 100 enfermos.

· Este día 164 nuevos casos y 3 decesos; la letalidad continúa a la baja al presentar 8.40 decesos por cada 100 casos.

· Hospitalización subió un 20% en 24 horas.

· La transmisión de la enfermedad se está incrementando en las zonas Media y Huasteca del estado.

De cada 20 personas internadas en el Hospital General de Soledad, 17 no tienen antecedente de vacunación, y en los tres casos restantes una de ellas cuenta con su esquema de vacunación completo y 2 más con una sola dosis, además de que el rango de edad corresponde a población de entre 40 y 60 años, por lo que la Secretaría de Salud subrayó la importancia de que quienes aún no se aplican el inmunizante acudan a recibirlo en cualquiera de las sedes dispuestas en la entidad, además de no bajar la guardia y continuar con las medidas sanitarias.

Durante la rueda de prensa diaria virtual del Comité Estatal para la Seguridad en Salud (CESS), también se destacó el gran efecto de las vacunas al disminuir el número de fallecimientos en la entidad, ya que hace 3 meses la letalidad se ubicaba en 8 muertes por cada 100 pacientes, y la cifra actual está en 2 de cada 100.

Además, las autoridades de salud subrayaron la importancia de formar una sociedad responsable, en la que se ejercen las medidas preventivas de manera estratégica como uso de cubrebocas en todo momento, evitar conglomeraciones, estar en lugares ventilados y hacer limpieza de superficies.

La Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) detalló el operativo de Vigilancia Sanitaria denominado Sociedad Responsable, en el que se trabaja con cámaras de comercio y empresariales, cadenas de farmacias, tiendas departamentales, plazas comerciales, tiendas de convivencia, asociaciones religiosas, centros bancarios y parajes turísticos, en donde existe un irrestricto cumplimiento de protocolos sanitarios.

Este día se presentaron 164 nuevos casos para llegar a 68 mil 300 confirmados de 204 mil 209 personas estudiadas; se han descartado 135 mil 260 personas y la cifra de pendientes de estudio es de 749 sospechosos. Los decesos subieron a 5 mil 735 con un índice de letalidad que continúa bajando, este día con un 8.40% decesos por cada 100 casos.

Los 3 decesos de este día son 3 hombres con residencia de la capital y con factores concomitantes como obesidad, edad, diabetes e hipertensión arterial.

Se dio a conocer de un incremento del 20 por ciento en hospitalización en 24 horas en la zona Metropolitana y Media. Este día se contabilizan 129 enfermos hospitalizados: 53

estables, 63 graves y 13 intubadas, el porcentaje de ocupación hospitalaria de pacientes Covid sin necesidad de ventilador es de un 21 por ciento de ocupación, mientras que en pacientes con necesidad de ventilador se ubicó en 7 por ciento.

