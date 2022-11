Se fortalecen acciones para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas

• La Secretaría General de Gobierno, refrenda el compromiso del Gobierno del cambio de aplicar acciones efectivas en la búsqueda e identificación forense

Concretar todas las acciones para prevenir y atender la desaparición de personas, además de reconocer el derecho de las víctimas directas y sus familiares a la justicia, la verdad y la reparación integral del daño, es la encomienda del Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona; por ello, se impulsarán políticas públicas encaminadas a la búsqueda inmediata y agilizar la creación del Centro Estatal de Resguardo de Cadáveres No Identificados.

Luego de concluir la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en el municipio de Ciudad Fernández, el Mandatario Estatal, Ricardo Gallardo Cardona, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez y el fiscal general del Estado (FGE), José Luis Ruiz Contreras, atendieron a la Asociación Civil “Voz y Dignidad por los Nuestros”, representada por Edith Pérez Rodríguez.

En el encuentro se abordó la necesidad de mantener comunicación permanente para consolidar los proyectos para la búsqueda e identificación forense y dar respuesta a esta demanda de la sociedad, además de la importancia de contar con recursos para la Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas o no Localizadas y así fortalecer la labor en los municipios que más lo requieran.

Además, se reafirmó el compromiso para la construcción de un Centro de Resguardo de Cadáveres No Identificados en la entidad, y para generar los mecanismos de búsqueda inmediata con el apoyo de las policías municipales y de la FGE.

La representante del Colectivo “Voz y Dignidad” se mostró satisfecha por la disposición, coordinación y disponibilidad de diferentes instancias de gobierno para avanzar en la localización de personas desaparecidas.

