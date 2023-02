Ricardo Gallardo entrega moderna vialidad en carretera a Matehuala

• El Mandatario Estatal afirmó que la transformación vial en San Luis Potosí no se detiene

El Gobierno del cambio que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, avanza en la transformación de todo el Estado y una vez más cumple sus compromisos con las y los potosinos, al entregar la obra de rehabilitación de laterales de la Carretera Federal 57, tramo de Distribuidor Vial Benito Juárez a Calle Miguel Hidalgo en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en ambos sentidos, en donde se aplicó una inversión de 109.2 millones de pesos para el beneficio de 500 mil usuarias y usuarios.

Ante cientos de entusiastas vecinos de las diversas colonias en el municipio soledense, el Mandatario Estatal, afirmó que la transformación de la infraestructura vial para todos los potosinos, no se detiene y muy pronto, este importante tramo vial que conduce hasta el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga, experimentará un cambio sin precedentes que en por lo menos 30 años, no se había visto en San Luis Potosí.

“Toda esta carretera estaba apagada hasta el aeropuerto, los gobiernos de las ‘herencias malditas’ los tenían como habitantes de segunda; vamos a intervenir en más colonias en Soledad y los municipios para que todo San Luis Potosí quede nuevo”, expresó el Jefe del Ejecutivo Estatal.

Para contar con una vialidad en excelentes condiciones que ofrezca una mayor seguridad y un mejor flujo, el Gobierno del cambio intervino un total de tres mil 710 metros lineales desde el bacheo, demolición del concreto hidráulico y asfáltico existente, colocando una nueva carpeta con un espesor de 10 centímetros en zona de reconstrucción total y de cinco centímetros en zonas de fresado, dando un total de 91 mil 746 metros cuadrados de pavimento, junto con mil 815 metros de guarnición, vialetas inteligentes, boyas metálicas y casi mil 500 nuevas luminarias.

A nombre de los beneficiarios, la señora Verónica Regalado Padilla, agradeció al Gobernador Ricardo Gallardo por hacer realidad el proyecto, “estas obras no se habían realizado en décadas, por eso, gracias por su esfuerzo, señor Gobernador, porque el cambio ahora sí, ya se nota”, dijo.

Durante el evento el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona estuvo acompañado por la presidenta del DIF Estatal, Ruth González Silva, así como de la alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez, Leonor Noyola Cervantes, funcionarios estatales y diputados federales y locales.

