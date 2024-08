RICARDO GALLARDO ARRANCA NUEVA RUTA DE METRORED HASTA CIUDAD SATÉLITE

• San Luis Potosí cuenta ahora con el mejor sistema de movilidad, moderno, seguro y rápido, que brinda más apoyo a las y los potosinos de la zona metropolitana

Miles de usuarias y usuarios, familias, estudiantes y personas con discapacidad y adultas mayores de la zona metropolitana, cuentan a partir de este lunes con un sistema de movilidad, moderno y rápido, con el inicio de la nueva ruta de MetroRed que puso en operación el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, que circulará por bulevar Valle de Los Fantasmas, desde la Alameda hasta Ciudad Satélite y de regreso.

Ante cientos de jubilosas personas usuarias que se mostraron agradecidas por la llegada de las nuevas líneas del sistema de transporte MetroRed, el Mandatario Estatal anunció que se integrarán 100 nuevos camiones con la más alta tecnología para sumar 200 al término del sexenio, tras destacar que la nueva ruta beneficia directamente a más de ocho mil personas entre estudiantes, trabajadores de la zona industrial y familias con un servicio inicial totalmente gratuito.

Con la presencia de representantes del sector empresarial, estudiantes de diversas instituciones de educación superior y habitantes de colonias, el Jefe del Ejecutivo Estatal, resaltó que con este nuevo sistema, la zona metropolitana experimenta una transformación que en 20 años no había sucedido debido a la omisión y al abandono de los gobiernos de la herencia maldita, que dejaron un proyecto inconcluso con deudas por 350 millones de pesos.

Recordó que de la zona industrial a la Alameda, la maldita herencia dejó hoyos por todo el camino y el último día, el Gobernador presentó un camión que inauguró y nunca sirvió, porque no tenía camiones comprados y no habían hecho nada, a diferencia del proyecto de la administración actual que ya cuenta con cuatro rutas de MetroRed con la mejor movilidad y camiones seguros y de calidad, “que es lo que estuvieron peleando durante mucho tiempo”.

Finalmente, Gallardo Cardona, destacó que desde ahora, contarán con un servicio mediante nuevas unidades BRT (Bus Rapid Transit), con características tecnológicas de punta y dio a conocer que la ruta III recorrerá el Circuito Potosí de 43 kilómetros de longitud con 38 parabuses de ambos lados, mientras que la ruta desde Alameda hasta Ciudad Satélite, recorrerá 43 kilómetros, con 20 parabuses de ambos lados y proyecta trasladar diariamente a más de ocho mil personas en promedio.

