RICARDO GALLARDO ANUNCIA DONACIÓN DE TERRENOS PARA FAMILIAS POTOSINAS

• Beneficiará a las y los potosinos que no cuentan con una vivienda propia para mejorar su calidad de vida

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció en Soledad de Graciano Sánchez, que en breve dará inicio un programa destinado a la entrega de terrenos y apoyo para construcción de viviendas para beneficiar a las familias potosinas que no cuentan con una propia, que busca acercarles más apoyo y seguir sumando bienestar y una mejora sustancial a su calidad de vida.

Acompañado del alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, Ricardo Gallardo entregó la renovada lateral del Bulevar Valle de los Fantasmas y dio a conocer que este 2025 se pondrá en marcha este nuevo programa en coordinación con municipios para permitirle a quienes no tienen terreno o vivienda, acceder a uno mediante la donación de terrenos, y los cuales ayudará el Gobierno del Estado a construir.

Invitó a las y los interesados a anotarse a este apoyo que llegará a municipios como Tamazunchale, Ciudad Valles, Rioverde, Ciudad Fernández, Matehuala, Soledad de Graciano Sánchez y la capital potosina con la donación de miles de terrenos, para cambiar la vida de miles de potosinas y potosinos que por décadas fueron relegados y olvidados por la herencia maldita. Detalló que en el caso de la capital serán cuatro mil lotes, Soledad con dos mil 500 mientras que para el resto de municipios serán dos mil lotes, todos ellos contemplados dentro de la mancha urbana.

Agregó que esto es solo el comienzo pues para 2026 y 2027 este programa será integrado a todos los municipios de San Luis Potosí, permitiendo que el progreso avance en las cuatro regiones de la entidad y que nadie se quede atrás.

Gallardo Cardona, destacó que el compromiso del Gobierno Estatal sigue siendo respaldar a las personas que menos recursos y oportunidades tienen, al permitir que ahora puedan contar con un patrimonio que no solo impactará positivamente en sus vidas, sino también en las de sus seres queridos y las futuras generaciones.