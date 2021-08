Reitera SS llamado a aplicarse la vacuna contra covid-19 ante la protección que otorga

· Se reportaron 653 nuevos casos y 10 decesos; la letalidad se encuentra en 7.35 decesos por cada 100 pacientes.

· De los 10 decesos de este jueves, solo 2 estaban vacunados.

· 357 pacientes hospitalizados: 93 estables, 198 graves y 66 intubados. El porcentaje de ocupación hospitalaria en camas generales Covid (62%), y camas con ventilador (48%).

· Llaman a las mujeres embarazadas a vacunarse a partir de la novena semana.

En la rueda de prensa diaria virtual del Comité Estatal para la Seguridad en Salud (CESS), Fernando Hernández Maldonado, director de Salud Pública, hizo un llamado a evitar eventos masivos y no organizar eventos de corte social o familiar, toda vez que el virus está en las casas y en algunos puntos donde se hace sobremesa y se tiene poca ventilación, “quiero decirles que si no tuviéramos la vacuna previa, estaríamos reportando cerca de 60 decesos diarios lo que sería muy lamentable, por ejemplo, de los 10 decesos de hoy 8 de ellos no tenían vacuna previa”, alertó.

El funcionario estatal exhortó a la ciudadanía a evitar la movilidad social y usar el cubrebocas en todo momento, y aclaró que la vacuna no debe verse como una autorización para acudir a lugares concurridos, ya que con el inmunizante también se tiene el riesgo de enfermarse, y sobretodo, ser portadores del virus.

Alfredo Said Zavala, subdirector de Operación Sanitaria de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), dio cuenta de los operativos Covid, mismos que a la fecha cumplen 1 mil 567 visitas de verificación, 332 cierres voluntarios y 37 suspensiones de actividades por no cumplir los protocolos establecidos.

Se reportaron 653 casos para llegar a 80 mil 091 confirmados de 237 mil 425 personas estudiadas; se han descartado 155 mil 349 personas y la cifra de pendientes de estudio es de 1 mil 985 sospechosos. Los decesos subieron a 5 mil 888 con un índice de letalidad de 7.35 decesos por cada 100 casos.

Se presentaron 10 defunciones que corresponden a 4 hombres y 6 mujeres, 2 de ellos con residencia en El Naranjo, y uno en Tamuín, San Luis Potosí, Aquismón, Villa de Arista, Tamazunchale, Ciudad del Maíz y Nuevo León, respectivamente.

Se informó que las gráficas del Canal Endémico de Neumonías, han reflejado un aumento en la última semana epidemiológica en todas sus edades, lo que es congruente con el incremento de casos y personas hospitalizadas.

Ernesto Durán Rivera, director de Atención Médica, detalló que la cifra de hospitalizados se ubica este día en 357 pacientes: 93 estables, 198 graves y 66 intubadas, el porcentaje de ocupación hospitalaria de pacientes Covid sin necesidad de ventilador es de un 62 por ciento de ocupación, mientras que en pacientes con necesidad de ventilador es de un 48 por ciento.

