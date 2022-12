REGRESA USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS A SLP, ANUNCIA SALUD

• El secretario de Salud, Daniel Acosta Díaz de León, afirmó que se busca disminuir los contagios por el virus, además aclaró que no se modificarán aforos ni horarios, para no afectar las actividades económicas

El secretario de Salud en San Luis Potosí, Daniel Acosta Díaz de León, anunció que, tras el incremento de casos y hospitalizaciones por coronavirus, regresa el uso obligatorio de cubrebocas en el Estado tanto en espacios cerrados como abiertos, esto con el propósito de disminuir los contagios por el virus y otras infecciones respiratorias como influenza y virus sincitial respiratorio (VSR).

En rueda de prensa, el también director general de los Servicios de Salud dijo que por quinto día consecutivo se registraron en el Estado más de cien casos diarios y las personas hospitalizadas, también por quinto día consecutivo, son más de 20, por lo que se decidió retomar la medida de uso obligatorio del cubrebocas, sin embargo, no se modificarán aforos ni horarios, esto para no afectar las actividades económicas.

El director operativo de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), Rafael Moguel Carrillo, explicó las medidas sanitarias recomendadas como el uso obligatorio del cubrebocas tanto en espacios cerrados como abiertos, ventilar espacios, lavado de manos de manera frecuente, utilización de gel, proteger a la población vulnerable, establecimientos e instituciones publicar medidas preventivas en accesos principales.

Dijo que es importante que las personas traten de estar por poco tiempo en espacios cerrados, acudan a vacunarse cuando el biológico esté disponible, traten de pagar por vía electrónica sus compras, y se promuevan los servicios a través de citas o reservaciones y quienes presenten síntomas es importante que acudan a recibir atención médica.

En cuanto a los casos Covid-19 en el Estado, se dieron a conocer 154 nuevos contagios, confirmando el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud 238 mil 354 casos totales de esta enfermedad. Del total de casos nuevos, 141 fueron detectados en la Jurisdicción Sanitaria I, de los cuales 132 pertenecen a la capital y nueve al municipio de Soledad; dos, en la Jurisdicción Sanitaria III de Villa de Pozos; uno, en la Jurisdicción Sanitaria VI de Rioverde; 10 en la Jurisdicción Sanitaria V de Ciudad Valles y uno, en personas residentes de otra entidad.

La cifra de muertes en el Estado se mantiene en siete mil 650, al no presentarse defunciones por Covid-19 en este día; sobre los estudios de nuevos casos, 95 son mujeres y 59 hombres en un rango de edad de 11 a 82 años. Para este día se encuentran hospitalizadas 22 personas, de las cuales ninguna requiere de respiración asistida.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...