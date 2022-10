Reconstrucción de la paz social es responsabilidad de los tres poderes: Ricardo Gallardo

• Emplaza Mandatario potosino a las y los legisladores a sumarse a la tarea en el combate a la delincuencia

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, convocó este miércoles de manera respetuosa a las y los diputados locales, a que se sumen en forma responsable a la tarea del combate a la delincuencia que las y los mexicanos, y en especial las y los potosinos necesitan para reconstruir la paz y recomponer el tejido social, mediante la reforma constitucional para que las fuerzas armadas respalden las tareas de seguridad pública hasta el 2028.

Al acudir al diálogo que el titular de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México, Adán Augusto López Hernández, sostuvo con legisladoras y legisladores del Congreso del Estado, el Jefe del Ejecutivo potosino, dio a conocer de manera general el estatus que guarda San Luis Potosí respecto a la incidencia delictiva y la necesidad imperante de apoyo que tienen los 58 municipios en las tareas de prevención y de persecución de los delitos que se registran.

“No existe ninguna militarización cuando existe una temporalidad en un dictamen. Esto no es de líneas políticas, ni es un botín político para nadie, hoy la encomienda la tiene el Poder Legislativo, como también la tiene el Poder Judicial y desde aquí los emplazamos a que se sumen a este combate contra la delincuencia”, expresó el Mandatario Estatal.

Gallardo Cardona, explicó que en San Luis Potosí, 10 municipios no tienen policías municipales, lo que obliga a las y los alcaldes a solicitar la intervención de la Guardia Civil Estatal y del Ejército Mexicano, además de que otros 20 no tienen ningún control de confianza, ocho no cuentan con armas para su trabajo y la mayor parte de los policías en las 58 demarcaciones no están debidamente capacitados.

Dijo que la capital y Soledad concentran el 80 por ciento de los delitos, arrojando la detención de seis mil delincuentes, producto de las 120 mil dosis diarias de droga que son comercializadas y como dato adicional, agregó, nueve de cada 10 detenidos salieron de la cárcel por fallas en el debido proceso.

El Gobernador potosino Ricardo Gallardo fue claro al señalar que la creación de la Guardia Civil Estatal ha sido un paso fundamental en San Luis Potosí para el diseño de una estrategia junto al reforzamiento en la coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano; sin embargo, apuntó que en esta tarea aún falta por trabajar y es muy importante dejar de lado líneas o partidos políticos para trabajar en la tranquilidad de la gente.

