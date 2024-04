REALIZAN ACCIONES CONTRA DENGUE EN LA CAPITAL

• La Secretaría de Salud fortalece las acciones de fumigación en colonias y saneamiento básico

El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Salud, fortalece las acciones de prevención del dengue mediante fumigación en colonias y saneamiento básico, además de exhortar a las y los potosinos a usar repelente de mosquitos, camisas de manga larga y pantalones, colocar mosquiteros y llevar a cabo las acciones “lava, tapa, voltea y tira”.

Personal de vectores de la jurisdicción sanitaria número I, intensificó las acciones de combate al dengue en la capital donde se registró un caso, con trabajos de fumigación en las colonias Guanos y Los Álamos, acciones que continuarán en más colonias de la ciudad capital.

Las acciones contra dengue, zika y chikungunya son permanentes y se intensifican en temporada de calor, enfocándose en los municipios en los que se confirman casos, además de que se pide a la población mantener acciones de saneamiento básico para disminuir la existencia de criaderos.

El dengue es una enfermedad causada por un virus y se transmite a las personas por la picadura del mosquito, no hay vacuna para combatirlo y muchas personas no tienen ningún síntoma, pero cuando se presentan, suelen ser entre cuatro y 10 días después de la picadura y pueden confundirse con enfermedades como la gripe, pues los síntomas son: fiebre alta, dolor de cabeza, detrás de los ojos, muscular, o en las articulaciones y sarpullido. Si presenta alguno, se recomienda acudir a recibir atención médica.

