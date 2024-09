REACTIVACIÓN DE SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD MEJORAN LA VIDA DE LAS FAMILIAS POTOSINAS

• Héctor, de un mes de nacido, fue sometido a una cirugía que previno una posible hidrocefalia de manera gratuita en el Hospital del Niño y la Mujer, intervención que en hospitales privados llega a costar entre 250 mil y 300 mil pesos

La vida de la familia Sánchez Blanco cambió gracias al apoyo del Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, que reactivó servicios de salud de alta especialidad en el Hospital del Niño y la Mujer “Dr. Alberto López Hermosa”, luego de décadas en las que la herencia maldita suspendió este tipo de servicios, por lo que gracias a estas acciones su hijo Héctor de un mes de nacido fue intervenido quirúrgicamente para retirarle un coágulo en el cerebro derivado de una hemorragia, que previno una posible hidrocefalia.

La historia de éxito de Héctor fue presentada en el documental Viaje al Corazón del Potosí, con motivo del Tercer Informe de Gobierno del Mandatario Estatal, en donde Jaime Sánchez y Daniela Blanco además de narrar el miedo que vivieron al enfrentar las complicaciones de salud en su recién nacido, agradecieron por la sensibilidad de la actual administración estatal que brindó la oportunidad de que Héctor tenga una vida de calidad tras la cirugía.

La operación duró aproximadamente una hora, en donde el equipo médico utilizó herramientas pediátricas tecnológicas para una intervención mínima invasiva, que no pusiera en peligro la vida de Héctor, mismo que fue un éxito, pues se logró la extracción del coágulo mejorando la vida del recién nacido.

Jaime Sánchez destacó que, con la reactivación de servicios de especialidad como neurocirugía, además de ofrecer atención médica de primer nivel, garantiza la seguridad de salud de las familias como ellos que no cuentan con seguridad social, “estamos muy agradecidos con el Hospital del Niño y la Mujer, sobre todo con el Gobernador Ricardo Gallardo por apoyarnos en este proceso que es muy costoso y sinceramente no tuvimos que pagar ni un peso”, manifestó.

Por su parte, Leonardo Rangel Castilla, neurocirujano vascular pediátrico del hospital del Niño y la Mujer, explicó que por más de 30 años el servicio de neurocirugía en San Luis Potosí se perdió por falta de recursos, lo que implicó que la salud de las niñas y niños potosinos resultara afectada.

Destacó que el procedimiento quirúrgico al que fue sometido Héctor, en hospitales privados, llegó a costar entre 250 mil y 300 mil pesos. “Con el apoyo del Gobierno del Estado, ahora este hospital retoma servicios que se habían suspendido por años”.