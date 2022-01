Pruebas covid gratuitas protegen salud de potosinos

En conjunto con el Gobierno del Estado, las autoridades sanitarias desinfectan aulas educativas, centros de trabajo públicos, se mantiene al alumnado sin clases presenciales, se aplican más de 200 mil pruebas gratuitas y se abastecen clínicas y hospitales con medicamentos para atender a pacientes COVID-19.

En las últimas 24 horas se registraron mil 177 nuevos casos, sin incluir los posibles casos detectados durante la primera jornada de pruebas de detección COVID-19, los cuales se darán a conocer más adelante.

Los Servicios de Salud advierten una vez más sobre el cuidado que deben asumir las y los potosinos ante el aumento de contagios de COVID-19 que se ven reflejados en los últimos días en las estadísticas del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, incluidos los 1 mil 177 nuevos casos registrados en las últimas 24 horas, puntualizando que el número de casos detectados aumentará porque también se aumentó considerablemente el número de pruebas gratuitas que el gobierno estatal implementa del 7 al 16 de enero.

“Convocamos a la ciudadanía a no salir a la calle si no es necesario, no asistir a fiestas, reuniones o lugares de gran aforo como centros comerciales, mientras tanto las autoridades estatales y de salud continúan implementando diversas acciones para hacerle frente a la cuarta ola de COVID-19”, citó la dependencia.

Hasta ahora, en las mismas estadísticas no han aumentado sustancialmente las hospitalizaciones ni la ocupación en unidades de terapia intensiva, sin embargo, de continuar el aumento de casos en personas contagiadas de COVID, y de seguir actuando con exceso de confianza realizando actividades innecesarias, el Sector Salud no está exento de experimentar problemas de atención médica tal y como se vivieron en los momentos más críticos de la pandemia.

Como ya se refirió, el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud, informan que, hasta este sábado 8 de enero, se registran 109 mil 655 casos totales de COVID-19, con la confirmación de 1, 177 nuevos contagios en las últimas 24 horas.

De estos nuevos contagios, 700 se detectaron en la Jurisdicción Sanitaria I; 241 en la Jurisdicción Sanitaria II de Matehuala; 27 en la Jurisdicción Sanitaria III de Villa de Pozos; 83 en la Jurisdicción Sanitaria IV de Rioverde; 82 en la Jurisdicción Sanitaria V de Ciudad Valles; 11 en la Jurisdicción Sanitaria VI de Tamazunchale y 2 casos nuevos en la Jurisdicción Sanitaria VII de Tancanhuitz.

En cuanto a decesos, se reportan 3 nuevos, para un total de 6 mil 997 muertes. De estas defunciones, corresponde a tres hombres entre los 37 a 66 años de edad.

Para este día, permanecen 110 personas hospitalizadas, de las que 9 requieren de respiración asistida.

Es importante recordarle a la población que, tal y como se informó, la campaña gratuita de aplicación de pruebas antígenas, estará vigente hasta el día 16 de enero en 9 sedes que atenderán a la población en un horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y que para que las personas accedan a la prueba gratuita, se deben cumplir dos requisitos: presentar copia de su Clave Única de Registro Poblacional (CURP) actualizada, y haber respondido un cuestionario electrónico en línea y cuyos resultados avalen aplicarse la prueba.

Los resultados positivos que comiencen a registrarse en esta campaña se darán a conocer en breve, ya que se aplican a población abierta y se administrarán en una plataforma paralela al reporte COVID-19.

