Proyecta Ricardo Gallardo 30 parques tipo Tangamanga para todo SLP

• El Gobierno del cambio busca constituir un referente de nuevos puntos de encuentro social en contacto con el medio ambiente y con instalaciones dignas

De acuerdo con la agenda verde del Gobierno del cambio y en seguimiento al modelo mundial de protección a zonas ambientales para el disfrute y la sana convivencia de las familias, el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que su administración tiene proyectada la consolidación de al menos 30 parques de características e infraestructura similar a los Tangamanga, que propiciarán nuevos puntos de encuentro social en contacto con el medio ambiente en las cuatro regiones de la entidad.

El Mandatario Estatal refirió que este modelo, conformará a San Luis Potosí como pionero, ya que estos espacios naturales, propician la libre y sana convivencia de las familias potosinas y figuran en las políticas de obra pública a nivel internacional para conformar espacios al aire libre y de cercanía con la naturaleza, en una propuesta tras la pandemia por Covid-19 y eventuales contingencias.

“Los espacios libres son el futuro, la recién contingencia nos enseñó que debemos contar con más áreas abiertas, varios y diversos países buscan adecuarse ya a estas nuevas normas ambientales de salud pública mundial y de convivencia y San Luis Potosí por supuesto que no puede quedarse atrás”, expresó el Gobernador del Estado.

Agregó que a nivel nacional, no se tiene conocimiento que algún otro Estado esté tomando medidas de este tipo como San Luis Potosí, que cuente con una agenda verde para nuevas zonas públicas, de tal forma que estos parques son el nuevo programa del Gobierno del cambio que se ha planteado.

Finalmente, destacó que algunos nuevos parques, como el caso de Charcas, recién anunciado, no arrancarán desde cero, sino que retomarán infraestructura previa, como la unidad deportiva de esa demarcación, como base y en los casos en que no se cuente con un antecedente, será obra nueva en su totalidad.

