Protección civil listo para garantizar seguridad en concierto de Magneto

Este mediodía, la Coordinación Estatal supervisó las instalaciones, salidas de emergencia, señalética, entre otras medidas preventivas, que brindarán protección a las familias asistentes este jueves.

Con la finalidad de que las familias potosinas que asistan a la reinauguración del icónico Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga Uno, este jueves, tengan garantizada su bienestar y salvaguarda durante el concierto de la agrupación Magneto, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) supervisó todas las instalaciones del inmueble.

Mauricio Ordaz Flores, titular de la dependencia, dijo que se atendió la instrucción del Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, para garantizar la seguridad física de los cerca de cinco mil asistentes, así como staff e integrantes del grupo musical.

Puntualizó que se revisaron rutas de evacuación y salidas de emergencia; señalética al interior del inmueble, instalaciones eléctricas, planta de luz, áreas de discapacidad, escaleras, pasamanos, que se cuenten con los suficientes extintores y que las estructuras estén fijas e instaladas correctamente.

Así mismo, recomendó a las familias que asistan al concierto tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: mantenerse en el sitio que les fue asignado, guardar el orden en todo momento, identificar rutas de evacuación y salidas de emergencia; localizar visualmente servicios médicos; en caso de evacuación: mantener la calma, no correr, no gritar y no empujar y establecer un punto de reunión con sus acompañantes.

