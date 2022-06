Pronostican lluvias en el estado, en próximas horas

Protección Civil Estatal informa de la presencia de fuertes precipitaciones en las zonas Huasteca y Media, además de chubascos en el resto de la Entidad.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) de San Luis Potosí advierte que el ingreso de humedad en la Entidad propiciará el incremento de nubosidad en próximas horas, lo que resultará en probabilidad de lluvias, principalmente en sierras de las zonas Huasteca y Media; además, el paso de una onda tropical en el país incrementará la posibilidad de lluvias con chubascos.

Por ello, Mauricio Ordaz Flores, titular de la CEPC, exhorta a las y los potosinos a tomar en cuenta este pronóstico, evitando salir de sus viviendas si no es necesario, no cruzar calles o arroyos con bajada de agua y no estacionar vehículos cerca de corrientes de agua.

“Estamos en temporada de ciclones tropicales y lluvias, por lo que la presencia de precipitaciones pluviales en la Entidad será más frecuente y debemos estar alerta todos y todas”. Reiteró la labor de la dependencia en acciones operativas y de monitoreo en los 58 municipios, para coadyuvar en la atención de cualquier emergencia que ponga en riesgo la integridad de las personas.

De igual manera, añadió que el pronóstico apunta que para el fin de semana se registrarán lluvias puntuales y bajos porcentajes de humedad en la mayor parte de la Entidad, acentuándose al poniente de las zonas Centro y Altiplano con valores menores al 20 por ciento; mientras que, entre domingo y lunes hay probabilidad de registro en valores cercanos o menores al 30 por ciento en la Huasteca.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...