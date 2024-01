PROGRAMA DE INTERNET GRATUITO EJEMPLO NACIONAL: SEDESORE

• En las cuatro regiones, 200 mil beneficiarias y beneficiarios contarán con internet gratuito con el que las y los jóvenes podrán continuar con sus estudios

San Luis Potosí es un ejemplo nacional con una estrategia integral de apoyo en educación, al lanzar el programa de internet gratuito “Clave Verde”, que en este año beneficiará a 200 mil potosinas y potosinos y que se suma a la extensa lista de programas educativos implementados por el Gobierno Estatal, como las becas alimentarias, tarjetas de transporte gratuito y la entrega de mochilas, útiles, zapatos y uniformes escolares.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), Ignacio Segura Morquecho, dijo que, con el apoyo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, este novedoso programa lleva a las cuatro regiones internet y telefonía móvil gratis para las y los potosinos, estrategia que no solo eleva el nivel de educación en el Estado, sino que establece un estándar para otras regiones de México.

Detalló que, las y los estudiantes contarán con una tarjeta SIM, que incluirá la portabilidad del servicio o un número nuevo, cobertura nacional e internacional con llamadas fijas y móviles. Una vez que ya cuenten con su chip podrán consultar su compatibilidad en la parte de configuración de su móvil para después realizar o no la portabilidad de su número en la página web www.movilparatodos.mx que toma de 24 a 48 horas.

Este proyecto tendrá trascendencia al ser el primero en el país cumpliendo objetivos de desarrollo con el programa “Clave Verde” y no solo garantizará la conectividad constante para la investigación y la educación en línea, sino también abrirá un mundo de oportunidades para el aprendizaje interactivo y la colaboración entre estudiantes, además de que elimina obstáculos económicos que podrían haber impedido a muchos niños y jóvenes asistir regularmente a la escuela.

