PRESIDENTE DE UUZI CONDENA INVERSIONES DE PENSIONES EN EMPRESAS SIN LOCALIZAR

• Pidió investigaciones a fondo para devolver el recurso a las y los trabajadores y sus familias, quienes son los afectados directos

Tras darse a conocer que hubo inversiones de la herencia maldita de la dirección de pensiones por más de mil millones de pesos en empresas que son un misterio y que no se han podido localizar en Estados Unidos, Enrique Villafuerte, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), manifestó su indignación por estas prácticas que afectaron el patrimonio de las y los trabadores y sus familias, por lo que confió en que continúen con las investigaciones y que se recuperen los recursos.

De acuerdo con el reporte a quienes integran la Junta Directiva, no pudo localizarse a la empresa estadounidense Sunport Capital LLC, donde en el año 2012 se destinaron más de mil millones, por lo que todo parece indicar que se trató de un desfalco al fondo de las y los trabajadores, por ello la importancia de determinar a quienes fueron los responsables, para que den las explicaciones y sobre todo puedan recuperarse esos recursos, agregó Villafuerte.

“Es fundamental que se tomen acciones para recuperar los recursos perdidos y que se haga justicia, no podemos permitir que estos actos queden impunes, pues cada peso desviado representa una traición a la confianza de los trabajadores y un golpe a la economía de nuestro Estado”, afirmó el líder empresarial.

Asimismo, invitó a la ciudadanía y a las organizaciones a mantenerse vigilantes y exigir cuentas claras a las autoridades, para asegurar que los fondos sean utilizados de manera responsable y en beneficio de la sociedad, por lo que reiteró su compromiso desde la sociedad civil.

Share this: Twitter

Facebook