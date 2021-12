Placas gratuitas, beneficio real para los potosinos

El horario de atención en Oficinas Recaudadoras es de 8 a.m. a 6 p.m. en Soledad, Ciudad Valles, Matehuala, Rioverde y en las de mayor demanda de la capital. En el resto el horario es de 8 a.m. a 3 p.m. El 31 de diciembre será de 8 a.m. a 2 p.m.

Como una buena medida de parte del nuevo Gobierno de San Luis Potosí que representa un ahorro en la economía familiar, es como las potosinas y los potosinos califican y acuden a tramitar sus placas sin costo a las Oficinas Recaudadoras de la Secretaría de Finanzas (Sefin), considerando que son programas de gran beneficio y que fortalecen a las familias.

En distintos puntos de recaudación, cientos de personas realizan los trámites correspondientes a los programas de Licencias y Placas Gratuitas emprendidos por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona. La Sefin destaca que desde el 6 de diciembre en que arrancó el programa de Placas Gratuitas y hasta el 23 de diciembre, se han expedido 24 mil 834 juegos de metales, incluyendo tarjeta de circulación y calcomanías (engomado).

La señora Rosalinda Luna se presentó en la Oficina Recaudadora de Himalaya a realizar su cambio de propietario y dijo “me parece un beneficio magnífico porque nos da apertura a los ciudadanos para ponernos al corriente y obtener nuestras placas de forma gratuita”.

Por su parte, el joven Israel Silva destacó que el beneficio es enorme, pues se pagaba mucho por licencias y placas y ahora la ayuda es muy grande porque representa un importante ahorro. Julio Alejandro Reyes, otro ciudadano beneficiado en la Oficina Recaudadora de Soledad de Graciano Sánchez, opinó: “el programa está muy ‘cool’, me vi beneficiado en el cambio de propietario y fue muy poco lo que pagué”.

Las personas que acuden a realizar el cambio de propietario coinciden en que los altos costos aplicados en anteriores administraciones obligaban a seguir con sus vehículos con el nombre del dueño anterior, por lo que además representaba un riesgo a su patrimonio.

En trámites de vehículos nuevos, Rodrigo Díaz y Sandra Daniela Cardona López, acudieron por separado a la Oficina Recaudadora de Soledad, para obtener placas para vehículos nuevos; ambos coincidieron en que es una buena estrategia del Gobernador Gallardo Cardona para tener sus vehículos en orden y representa un ahorro significativo de recursos económicos.

Durante el mes de diciembre, la secretaría de Finanzas lleva a cabo la primera etapa del programa de Placas Gratuitas dirigido a quien acredite motocicletas y vehículos nuevos y para vehículos usados (cambio de propietario) con placas de San Luis Potosí. El horario de atención es de 8 a.m. a 6 p.m. en oficinas recaudadoras de Soledad, Ciudad Valles, Matehuala, Rioverde y en las de mayor demanda de la capital; en el resto, el horario es de 8 a.m. a 3 p.m. El 31 de diciembre el horario será de 8 a.m. a 2 p.m

