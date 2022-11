Pago de incremento salarial detenido por negativa del SUTSGE

• La Oficialía Mayor desde hace semanas tiene la disposición de cumplir con la base trabajadora y entregar el recurso a los empleados conforme a la Ley.

• La organización sindical presiona con bloqueos y otras acciones debido a que pide un incremento salarial fuera de la realidad.

El Gobierno del Estado a través de la Oficialía Mayor cumplió en tiempo y forma con la propuesta para otorgar el aumento salarial correspondiente a la base trabajadora, por lo que lamentan que el sindicato mayoritario pretenda presionar mediante el bloqueo a las oficinas de esta dependencia y de otras, e informar a la plantilla que hay negativa de la admiración estatal para cumplir con este derecho.

Así lo manifestó el titular de la Oficialía Mayor, Noé Lara Enríquez, quien dijo que pese a los tiempos de crisis e inflación que se viven a nivel mundial, el Gobierno que encabeza el Ricardo Gallardo Cardona hace un esfuerzo por cumplir a toda la plantilla laboral, incluidos maestros y policías, sin descuidar las obligaciones que tiene para con la población en general, y en toda la disposición de cumplir con la Ley y sus derechos laborales.

“El gobierno continuará en cumplimiento de su responsabilidad, en cubrir sus obligaciones para con sus trabajadores, siempre y cuando estén dentro de la Ley y sin que se comprometa el presupuesto que se tiene para cumplirle al pueblo potosino” enfatizó el funcionario estatal.

Recalcó que se sostuvieron reuniones continuas con el Sindicato Único de Trabajadoras al Servicio de Gobierno del Estado (SUTSGE), donde se estableció otorgar el dos por ciento de incremento al salario, con efecto retroactivo, mismo que rechazaron los líderes de esta organización sindical pese a que el resto de la base trabajadora desde hace varias semanas espera este incremento, “es imposible cumplir los caprichos de un sindicato que siempre es el que más se beneficia hasta con días festivos”.

Al respecto, Lara Enríquez dijo que, en las reuniones antes mencionadas, se otorgó como parte de estas negociaciones el beneficio de no laborar el lunes 31 de octubre para el personal de base, pese a no ser un día oficial dentro del calendario laboral.

Finalmente reprobó que este tipo de manifestaciones afecten a terceros y aseguró que continuarán el diálogo con el sindicato mayoritario a fin de lograr un entendimiento y de manera inmediata cumplir con toda la base laboral que es a quien se le afecta al no aceptar el incremento y no reconocer que la situación financiera es delicada.

