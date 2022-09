No hay afectaciones tras sismos registrados en Lagunillas y Tamasopo, reporta PCE

•Los movimientos telúricos fueron reportados por el Servicio Sismológico Nacional y por la estación sísmica ubicada en Villa Hidalgo

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Mauricio Ordaz Flores, informó que no se registraron afecciones tras sismos registrados la madrugada de este sábado en los municipios de Lagunillas y Tamasopo.

Detalló que el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 3.7, con epicentro a 47 kilómetros al sur de Cárdenas, sin embargo, una vez revisadas las coordenadas por el área de Geología de Protección Civil estatal se determinó que el epicentro del sismo fue en el municipio de Lagunillas.

De igual manera, geólogos de la dependencia corroboraron que la estación sismológica ubicada en Villa de Hidalgo registró dos sismos más con epicentro en Tamasopo, uno a las 4:13 horas de magnitud 3.9, y otro más a las 4:40 horas de magnitud 3.7 grados escala Richter.

Ordaz Flores, afirmó que en el momento en que se tuvo conocimiento de estos tres sismos, por instrucciones del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, se mantuvo comunicación con los directores de Protección Civil de la zona Media y de Tamasopo para que informaran si se había registrado algún daño a estructuras de inmuebles públicos o casas habitación, pero al momento afirman que no se presentaron daños y que los sismos no fueron percibidos por la población.

Comentó que actualmente el Servicio Sismológico Nacional tiene registrados 19 sismos en San Luis Potosí en lo que va del año, los dos de mayor magnitud fueron uno el 19 de marzo de 4 grados en Matehuala y otro de 4.1 el 26 de abril en Ciudad Valles.

