“No claudiquemos en la batalla contra la inseguridad”: Gallardo Cardona

Encabeza el Gobernador del Estado la Mesa para la Construcción de la Paz y Seguridad en Matehuala.

Exige a las y los alcaldes del Altiplano mayor compromiso y responsabilidad para atender el tema de la seguridad pública

La estrategia de prevención y seguridad en la zona del Altiplano potosino es prioridad, no habrá ni un solo día que se deje de trabajar por la tranquilidad y la reconstrucción de la paz social de sus municipios, por lo que habremos de poner en marcha una nueva estrategia con la Guardia Civil Estatal aparejada de la coordinación con los gobiernos federal y municipal, ofreció el Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, tras encabezar la Mesa para la Construcción de la Paz y Seguridad.

Hizo un exhorto a las y los ediles a sumar esfuerzos en el combate y disuasión de los delitos y dejó en claro que “en este camino no habremos de dejar solos a las y los alcaldes, por el contrario recibirán todo el respaldo desde el envío de tropas y recursos que podrán ser aplicados para equipamiento y nuevas tecnologías”.

En la sala de cabildo de Presidencia Municipal, el Mandatario potosino hizo un espacio para seguir invitando a las y los presidentes municipales a no claudicar en la seguridad de las y los ciudadanos, “nuestras familias merecen vivir en paz, no los defraudemos, sigamos trabajando y no claudiquemos”

También aprovechó para hacer un llamado a los alcaldes del Altiplano como Cedral, Vanegas, Catorce, Matehuala y Villa de la Paz a invertir más en seguridad, pues de acuerdo a diagnósticos llevados a cabo por la Secretaría de Seguridad del Estado, se detectaron algunas deficiencias como la falta de elementos, armamento y patrullas.

Paralelamente, hizo mención que existen municipios muy poco participativos en las mesas regionales para la construcción de la paz social, y ejemplificó que de 158 sesiones celebradas el municipio de Charcas presenta solamente seis asistencias.

Más adelante, Gallardo Cardona resaltó que la estrategia de la Guardia Civil Estatal tiene un plazo de seis meses para ofrecer resultados y de ahí se hará un balance, “los retos son fuertes, pero unidos habremos de superar el cáncer social de la inseguridad”.

Por último, el presidente municipal de Matehuala, Iván Estrada calificó la visita del jefe del Ejecutivo estatal como productiva, ya que independientemente de poner en marcha obras y acciones de impacto social, no desatiende un tema tan sensible e importante para las y los matehualenses como es la seguridad pública.

