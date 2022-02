Ningún gobierno estatal tan cercano como este: comuneros

Reconocen que el Gobernador Ricardo Gallardo está al tanto de todo su pueblo y de toda la gente, ya que es el primero que acude a su comunidad.

San Juan de Guadalupe estaba olvidada, ahora se tendrá más seguridad, plusvalía y mejorará en todos los sentidos.

Luego de que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí inició los trabajos de rehabilitación y mejora de la infraestructura del Periférico Sur, en los que se incluye la reconstrucción del puente vehicular frente a la Feria Nacional Potosina (Fenapo), habitantes de la zona y de la comunidad de San Juan de Guadalupe se dijeron agradecidos con el jefe del Ejecutivo Ricardo Gallardo Cardona por atender sus necesidades más elementales que favorecen no sólo a la localidad sino a todas las y los potosinos.

María del Refugio Montalvo, emocionada, comentó que hace dos años debido a las malas condiciones y a la carencia de infraestructura para cruzar por el Periférico, su padre lamentablemente falleció atropellado, “los gobiernos de antes eran una lamentación, no ayudaban, no estaban haciendo nada y a este Gobernador, mis respetos, está al tanto de todo su pueblo, de toda su gente, está evitando que ese dolor no pase a otra persona”.

Añadió que esta fue la “herencia maldita” que les dejaron porque la comunidad estaba olvidada y se necesita de muchas cosas, por lo que agradeció los apoyos del Gobierno del Estado y confió en que el Mandatario potosino continuará ayudando a todas y todos.

Por su parte, José Ventura Bravo García expuso que toda su vida ha habitado en la localidad de Tierra Blanca y que nunca había visto una mejora como la que comenzó este martes, “ningún gobernador ni un Presidente Comunal había puesto un beneficio, y ahora con este Gobernador pues se vio que está dispuesto a ayudarnos y ojalá nos siga apoyando, se presta para entrevistas con él y los pasados nunca se prestaron para esto”.

Resaltó que nunca antes un Gobernador había acudido con la disponibilidad de Ricardo Gallardo Cardona a la comunidad, ni siquiera a ver qué necesitaba la población, lo que contrasta hoy que se ve que está dispuesto a ayudar. Luego reconoció que ahora sus terrenos y casas tendrán mayor plusvalía, contrario a que antes no valía nada y nunca habían tenido beneficio de las administraciones pasadas.

Finalmente, Juan Pérez Rodríguez contó que tiene 33 años viviendo en la zona y que siempre había estado igual, en malas condiciones y abandonada: “nadie se había parado hasta ahora, entraban unos y salían y todo permanecía igual”, agradeciendo por la ampliación de la obras anunciada por el Mandatario Estatal, en las que se invertirán 400 millones de pesos a lo largo de 43 kilómetros que comprenden el Anillo Periférico.

