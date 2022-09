Necesaria misión comercial por medio oriente: TTC

• Destaca el compromiso del mandatario potosino Ricardo Gallardo con la entidad, al salir a buscar las oportunidades y no solo esperar a que lleguen solas

Tras destacar que son necesarios los viajes al extranjero para posicionar a San Luis Potosí como un atractivo para la inversión y la consolidación de negocios, el ex Gobernador Teófilo Torres Corzo, señaló que la misión que emprendió Ricardo Gallardo Cardona, por Medio Oriente, es una muestra de compromiso con la entidad por buscar las oportunidades y no solo quedarse a esperar a que lleguen.

El también ex senador, quien fungió como presidente de la comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico del Senado de la República, dijo que la mejor forma de lograr inversiones productivas para San Luis Potosí, es salir a buscarlas, señalando las ventajas de nuestra entidad federativa, como es su ubicación, clima, tranquilidad laboral y apoyos logísticos, por lo que reiteró su reconocimiento al mandatario potosino, que se ha convertido en un promotor de las ventajas competitivas que tiene nuestro estado para las nuevas inversiones y el gran potencial turístico con el que cuenta.

“San Luis Potosí, reiteró, tiene grandes ventajas de conectividad, una ubicación geográfica privilegiada y de gran acercamiento con el mercado de Estado Unidos, vías de comunicación para garantizar traslado de personas y mercancías, una mano de obra calificada y múltiples beneficios para que las inversiones volteen a vernos”, dijo Torres Corzo luego de agregar que es necesario que se lleve esta información a todos los países posibles, para que a su vez llegue a los oídos de los empresarios e inversionistas.

Destacó que Medio Oriente es una región muy importante y con muchos recursos, con la que San Luis Potosí puede hacer negocios e intercambio académico, con una vasta cultura, y un desarrollo muy importante, e igual deberían hacerlo todos los gobernadores y quien ostente posiciones diplomáticas importantes para apoyar a su estado, porque actualmente en el mundo se compite ya con todos los países y debemos de interesar a los extranjeros y no esperar a que ellos lleguen.

